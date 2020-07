Pandemia a perturbat serios piaţa muncii: Cei mai afectaţi sunt muncitorii sezonieri

Pandemia a perturbat serios piaţa muncii. Printre cei mai afectaţi sunt muncitorii sezonieri care nu au mai putut să meargă în străinătate. Se întâmplă şi în Finlanda, unde, după zeci de ani, finlandezii se văd nevoiţi să-şi culeagă singuri fructele, potrivit stiri.tvr.ro.

Munca la cea mai mare fermă de căpșuni din Finlanda este în toi și, la prima vedere, lucrurile nu par deloc diferite ca în alți ani.

O privire mai atentă relevă însă o situație de-a dreptul istorică: cei mai mulți dintre cei aflați pe câmp sunt localnici.

Vesa Koivistoinen, fermier: "În ultimii 22 de ani am avut numai lucrători străini, dar acum, din cauza situaţiei excepţionale cu acest coronavirus, nu am putut să aducem culegători din Ucraina, aşa că am început să recrutăm finlandezi".

Pentru culegerea fructelor, anual, în Finlanda merg în jur de 16 mii de sezonieri. Anul acesta au ajuns în țara nordică mai puțin de o treime.

Criza sanitară și economică i-a lăsat și pe mulți nordici fără slujbe, sau în imposibilitatea de a le practica cel puțin temporar, așa că munca pe câmp a devenit o necesitate.

De la adolescenți la pensionari, finlandezii au răspuns apelului fermierilor. Și pentru că nu au dexteritatea și eficiența sezonierilor experimentați, pentru a-i motiva, angajatorii le oferă locanicilor un bonus de 10% față de salariul oferit în mod normal ucrainenilor.