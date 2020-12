Papa Francisc va celebra liturghia din Ajunul Crăciunului în cadrul restrâns, în bazilica Sf. Petru

Papa Francisc va susţine, joi, Sfânta Liturghie a Nopţii de Crăciun în bazilica Sf. Petru într-un context marcat de pandemie, cu o audienţă restrânsă şi alte măsuri de precauţie anti-coronavirus, relatează agenţia DPA, potrivit Agerpres.

Slujba urmează să se desfăşoare cu două ore mai devreme decât în mod obişnuit, începând de la ora locală 19:30 (18:30 GMT), astfel încât ceremonia să se poată încheia la timp, pentru a se respecta interdicţia de circulaţie impusă în Italia începând cu ora 22:00.

Un număr redus de participanţi din rândul clerului şi publicului urmează să ia parte la evenimentul care reunea de obicei sute de persoane.

Vaticanul a transmis de asemenea că suveranul pontif nu se va adresa mulţimilor din piaţa Sf. Petru în ziua de Crăciun cu tradiţionalul mesaj "Urbi et Orbi" (''Către oraş şi lume'') de la balconul central în aer liber al bazilicii, acesta urmând să fie citit din interiorul Vaticanului, pe fondul noilor restricţii împotriva coronavirusului instituite în Italia. Astfel, papa Francisc va adresa mesajul de Crăciun şi binecuvântarea "Urbi et Orbi" în Aula Binecuvântărilor din interiorul Palatul Apostolic. Acelaşi lucru este valabil şi pentru rugăciunea "Îngerul Domnului" din zilele de 26 şi 27 decembrie 2020 şi 1, 3 şi 6 ianuarie 2021.



Vaticanul face tot posibilul pentru a-l proteja pe pontiful în vârstă de 84 de ani de riscul de infectare, în special după ce doi cardinali apropiaţi au fost testaţi pozitiv pentru coronavirus în ultimele zile.



Duminică, papa Francisc le-a transmis credincioşilor că, "în loc să ne plângem de ceea ce pandemia ne împiedică să realizăm, să facem ceva pentru cei care au mai puţin". Suveranul pontif a deplâns consumerismul care ne-a "răpit Crăciunul" şi a făcut apel la creştini să profite de aceste zile de sărbători pentru a-i ajuta pe cei nevoiaşi.



Evenimentele papale vor fi transmise în direct pe internet prin streaming şi difuzate la televiziune.