Paradoxul războiului - Greii boxului din SUA au ajuns să pună mănușile în cui la competiții, din cauza Rusiei

Echipa naţională de box a Statelor Unite a refuzat să participe la campionatele mondiale de box masculin și feminin, din cauza că sportivilor ruși li s-a permis să concureze la aceste turnee sub steag şi imn propriu, a anunțat Federația SUA de Box, într-un comunicat. Apelul echipei naţionale de box a Statelor Unite, al cărui text este publicat pe site-ul USA Boxing, subliniază că poziția Asociației Internaționale de Box (IBA) încalcă nu numai sancțiunile Comitetului Olimpic Internațional (CIO), care interzic folosirea drapelelor naționale și imnurile Rusiei și Belarus în turneele internaționale, dar și principiile jocurilor corecte și ale transparenței. În plus, USA Boxing a subliniat și alte motive care au influențat decizia de a boicota Cupa Mondială, scrie Rador.

Printre acestea se numără managementul financiar netransparent al IBA și dependența de companiile sancționate. Campionatul Mondial de Box feminin va avea loc, în martie 2023, la New Delhi, cel masculin - în luna mai, la Tașkent. În luna februarie 2022, CIO a recomandat ca federațiile sportive să elimine sportivii ruși și belaruși din competiții, din cauza situației din Ucraina. Majoritatea federațiilor, inclusiv IBA, au urmat recomandările CIO. Cu toate acestea, în octombrie, Consiliul de administrație al IBA a ridicat interdicția de admitere a boxerilor din Rusia și Belarus la competițiile sub auspiciile sale. Conform deciziei IBA, sportivii ruși și belaruși vor participa la aceste turnee sub steag şi imn propriu.