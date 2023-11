Parlamentul sud-african a votat închiderea ambasadei Israelului

Rezoluția este în mare parte simbolică, deoarece va depinde de guvernul președintelui Cyril Ramaphosa dacă o va pune în aplicare; un purtător de cuvânt al președinției a declarat că Ramaphosa „observă și apreciază” îndrumările parlamentului privind relațiile diplomatice ale Africii de Sud cu Israelul, în special cu privire la statutul ambasadei.

„Președintele și cabinetul sunt implicate în această chestiune, care rămâne responsabilitatea executivului național”, a spus Vincent Magwenya.

Ramaphosa și înalți oficiali ai ministerului de externe au criticat în mod vocal conducerea Israelului în timpul campaniei militare devastatoare împotriva Hamas în Fâșia Gaza, dens populată, solicitând Curții Penale Internaționale să îi investigheze pentru potențiale crime de război.

Ambasada Israelului nu a comentat încă votul.

Preşedintele sud-african Cyril Ramaphosa a acuzat recent Israelul de 'crime de război' şi 'genocid' în Gaza, cerând o încetare a focului 'imediată şi completă', în deschiderea unui summit extraordinar în format virtual al grupului BRICS (Brazilia, Rusia, India, China, Africa de Sud) cu privire la acest conflict, transmite AFP.

