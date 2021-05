'Parodie de consultare' pe tema SIIJ - Raportorii Comisiei de la Veneţia, acuzaţi de părtinire: 'Mod incalificabil, complet lipsit de profesionalism'

Asociația Magistraților din România (AMR), Uniunea Națională a Judecătorilor din România (UNJR), Asociația Judecătorilor pentru Apărarea Drepturilor Omului (AJADO) și Asociația Procurorilor din România (APR) condamnă public "parodia organizată de Comisia de la Veneţia, denumită „intalnire cu asociaţiile de magistraţi”, pe tema desfiintarii SIIJ". Cele patru asociaţii ale magistraţilor acuză că raportorii Comisiei de la Veneţia de lipsă de oboectivitate, după o aşa-zisă dezbatere de 50 de minute, în care 46 de minute au fost alocate asociaţiilor care susţin desfiinţarea SIIJ şi doar 4 minute asociaţiilor care au argumente pentru menţinerea SIIJ.

Comunicatul integral:

"In data de 14 mai, in intervalul orar 11,10 – 11,50, a fost organizata o intalnire intre echipa de raportori a Comisiei de la Veneția si asociațiile profesionale ale magistratilor, in cadrul procedurii de elaborare a avizului Comisiei de la Venetia cu privire la proiectul de desfiintare a Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie (SIIJ) - intalnirile din aceasta etapă avand loc in perioada 12-14 mai 2021.

Intalnirea s-a desfasurat online, in format de videoconferinta, fiind invitate atat asociații care au negat evidenta existentei unor abuzuri in cauzele instrumentate de DNA in trecut, contra magistraților, si care au susținut asiduu desfiintarea SIIJ, cu efectul revenirii competentei de anchetare a magistratilor la DNA, respectiv Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania (FJR), Asociatia Miscarea pentru Apararea Statutului Procurorilor (AMASP) si Asociatia Initiativa pentru Justitie (AIJ), pecum si subscrisele asociatii care am susținut ca garantiile de independenta prevazute de lege in cazul SIIJ sunt necesare, prin raportare la modul in care anchetele penale au fost folosite in trecut pentru a pune presiune pe judecatori, fapt dovedit prin numeroasele exemple cuprinse si analizate in Hotărârea Plenului CSM nr. 225/2019.

Desi am fost chemati la „discutii”, adica la un dialog, in fapt, intalnirea a devoalat dispretul manifestat de raportorii Comisiei de la Venetia pentru cunoasterea adevarului si pentru dezbaterea aspectelor esentiale ale independentei justitiei.

Din cele 50 de minute alocate dialogului cu 7 asociatii profesionale, reprezentantilor FJR, AMAPS si AIJ li s-a dat cuvântul sa-si sustina punctul de vedere si/sau sa dialogheze cu raportorii timp de 46 de minute.

In acest context, se impune sa reiteram faptul ca, dintre cele 7 asociatii profesionale prezente, AMR, UNJR, AJADO si APR aveau un punct de vedere comun, in sensul necesitatii asigurarii, conform documentelor europene si Constitutiei, a unui grad al garantiilor de independenta a justitiei cel putin la nivelul existent, ca expresie a cerintei de punere în practica a unui sistem robust si independent de numire a procurorilor de rang inalt, pe baza unor criterii clare si transparente (Raportul MCV din 15.11.2017), in legile justitiei doar prevederile privind SIIJ raspunzand acestei recomandari.

Președinta AMR, doamna judecător Andreea Ciuca, singura careia i s-a dat cuvantul din partea acestor 4 asociatii profesionale, a fost lasata sa vorbeasca timp de 3 minute, iar din momentul in care a relevat, cu argumente punctuale, unele erori factuale si legale din avizele precedente ale Comisiei de la Venetia, precum și exemple de presiuni rezultate din anchetele DNA contra judecătorilor și procurorilor, aceasta a fost întreruptă în mod repetat, sustinandu-se că aceste fapte sunt irelevante pentru Comisie. Cand a facut referire, ca dovada a abuzurilor, la Raportul Inspectiei Judiciare si la una dintre concluziile Hotararii Plenului CSM nr. 225/2019, a fost din nou intrerupta abrupt cu motivarea ca acestea sunt „detalii” care nu fac obiectul rapoartelor Comisiei de la Venetia. Dupa replica indreptatita, si anume ca abuzurile constatate printr-un raport IJ de 250 de pagini si confirmate de Plenul CSM nu pot fi tratate ca „detalii” cand vorbim despre independenta justitiei, nu i s-a mai permis sa continue.

Reamintim ca avizul Comisiei de la Veneția (2019)017, privind modificarile la legile justitiei din acea perioada, a continut o serie de erori factuale care-i compromit obiectivitatea. Bunaoara, in avizul preliminar, Comisia de la Venetia a afirmat ca, prin introducerea in Legea 304/2004 a posibilitatii procurorului ierarhic superior de a infirma o solutie a procurorului si pe „netemeinicie”, i s-a incalcat acestuia independenta, existand temeri ca prevederea da posibilitatea ministrului justitiei de a influenta anchetele penale. In fapt, aceasta prevedere deja exista in Codul de procedura penala, din anul 2014, iar potrivit Ordinului nr. 78/23.07.2014 al procurorului-sef DNA, procurorii sefi adjuncti ai directiei examinau din oficiu temeinicia si legalitatea masurilor procesuale si ale solutiilor, altele decat cele de trimitere in judecata dispuse de procurorii sefi sectie si de procurorii sefi ai serviciilor teritoriale.

Ca urmare a solicitarilor insistente ale subscriselor asociatii, insasi Comisia de la Venetia si-a recunoscut greseala si a corectat-o. Din pacate, insa, nu toate erorile au fost corectate.

Cu privire la SIIJ, Comisia de la Venetia afirmase in precedentele avize ca motivele infiintarii Sectiei „raman neclare”. Acum ar fi fost o ocazie directa si eficace pentru Comisie sa-si clarifice neclaritatile, insa intalnirea de azi a dovedit ca raportorii Comisiei nu vor să afle, in realitate, care au fost motivele infiintarii SIIJ si nici nu ii preocupa presiunile pe care DNA le-a facut asupra judecatorilor si procurorilor, cu consecinte directe asupra infaptuirii actului de justitie, cum s-a retinut in Hotararea Plenului CSM.

Prin modul incalificabil, complet lipsit de obiectivitate si profesionalism, in care au procedat in cadrul consultarilor cu asociatiile de magistrati, raportorii Comisiei de la Veneția au demonstrat ca si-au ratat misiunea si ca nu sunt preocupati de esența democrației prin drept, care consta in dezbaterea liberă a problemelor ce afectează statul de drept si drepturilor omului, in respectul reciproc, in nevoia unei justitii independente, asigurata prin garantii efective, in asumarea erorilor si corectarea lor, atunci cand este cazul.

Asa-numitele dezbateri de azi au fost descalificante pentru Comisia de la Veneția si au dovedit, o dată în plus, subiectivitatea si lipsa de impartialitate si profesionalism a opiniilor expertilor acesteia, pe care se intemeiaza rapoartele Comisiei. Astfel cum asociatiile noastre au subliniat in mai multe randuri, ca magistrati nu putem inchide ochii fata de existenta repetata in rapoartele organismelor europene a unor premise factuale si legale incorecte, nereale, pe care au fost edificate unele dintre recomandari.

Față de această parodie de „consultare”, purtata intr-o maniera lipsita de obiectivitate si profesionalism, jignitoare la adresa subscriselor asociatii, vom adresa o scrisoare de protest Comisiei de la Veneția prin care vom cere inlocuirea raportorilor si reluarea dialogului pe tema propunerii de desfiintare a SIIJ si a garantiilor de independenta a justitiei. Mai mult, pentru a se evita asemenea situatii scandaloase pe viitor, consultarile vor trebui sa aiba loc public, astfel incat cetatenii din Romania sa poata vedea de partea cui este adevarul.

Vom notifica, de asemenea, toate instituțiile europene si internationale ce își intemeiază, la rândul lor, rapoartele pe opiniile Comisiei de la Venetia, pentru a le atrage atenția asupra manierei lipsite de impartialitate, obiecvitate si profesionalism in care acestea sunt intocmite.

AMR, UNJR, AJADO si APR vor continua sa faca demersuri pentru apararea statului de drept, independentei justitiei, drepturilor fundamentale ale omului si statutului magistratilor, impotriva oricaror presiuni, indiferent din partea cui vin, relevand mereu fapte concrete si argumentate, chiar si atunci cand, prin gravitatea lor, acestea sunt greu de acceptat pentru cei ce incearca sa justifice nedreptatea", se arată în comunicatul celor patru asociaţii, semnat de jud.dr. Andreea Ciucă, jud. Dana Gîrbovan, jud. Florica Roman, proc. Elena Iordache.