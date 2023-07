Patronul azilului groazei din Mureș și complicii săi, arestați preventiv în cazul care a șocat România

Patronul azilului groazei din Mureș și complicii săi, arestați preventiv

Patronul azilului groazei din Mureș, agentul de poliție, care lucra în timpul liber în centru și mama acestuia, desemnatată administrator al centrului, au fost arestați preventiv de judecători.

"În temeiul art. 226 alin. 1 şi 2 Cod de procedura penală, admite propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie - Direc?ia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Tg-Mure?, privind pe inculpa?ii: 1. P. C. I., dp, cercetat pentru săvâr?irea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat, prev. de art.367 alin.1 Cod penal ?i traficul de persoane, prev. de art.210 alin.1 lit.a) ?i b) Cod penal, rap. la art.182 lit.b) teza a II-a Cod Penal, ambele cu aplicarea art.38 alin.1 Cod penal. 2. P. J., dp, cercetată pentru săvâr?irea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat, prev. de art.367 alin.1 Cod penal ?i traficul de persoane, prev. de art.210 alin.1 lit.a) ?i b) Cod penal, rap. la art.182 lit.b) teza a II-a Cod Penal, ambele cu aplicarea art.38 alin.1 Cod penal. 3. P. F.-T., dp, cercetat pentru săvâr?irea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat, prev. de art.367 alin.1 Cod penal ?i traficul de persoane, prev. de art.210 alin.1 lit.a) ?i b) Cod penal, rap. la art.182 lit.b) teza a II-a Cod Penal, ambele cu aplicarea art.38 alin.1 Cod penal. În temeiul art. 223 alin.2 Cod de procedura penală, dispune luarea măsurii arestării preventive fa?ă de inculpatul P. C. I. pentru o perioadă de 30 zile, începând cu data de 30.07.2023, până la data de 28.08.2023 inclusiv. În temeiul art. 223 alin.2 Cod de procedura penală, dispune luarea măsurii arestării preventive fa?ă de inculpa?ii P. J. ?i P. F.-T., pentru o perioadă de 30 zile, începând cu data prinderii acestora. În temeiul art.230 Cod Procedură Penală dispune emiterea mandatelor de arestare preventivă. În temeiul art. 227 alin.2 Cod de procedura penală, respinge ca neîntemeiată cererea de luare a măsurii arestului la domiciliu sau a controlului judiciar, formulată de inculpatul P. C. I., prin avocat ales. În temeiul art. 227 alin.2 Cod de procedura penală, respinge ca neîntemeiată cererea de luare a măsurii arestului la domiciliu sau a controlului judiciar, formulată de inculpata P. J., prin avocat ales. În temeiul art. 227 alin.2 Cod de procedura penală, respinge ca neîntemeiată cererea de luare a măsurii arestului la domiciliu sau a controlului judiciar, formulată de inculpatul P. F.-T., prin avocat ales. În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Ia act că inculpa?ii au fost asista?i de apărători ale?i. Cu drept de contesta?ie în termen de 48 de ore de la pronun?are pentru inculpa?i ?i procuror. Pronunţată în şedinţă Camerei de Consiliu azi, data de 30.07.2023, ora 00:15", se precizează în hotărârea judecătorilor.

STIRIPESURSE.RO v-a prezentat, sâmbătă în exclusivitate, încrengăturile incredibile ale acestui caz care a șocat România. patronul azilului în care s-au descoperit ororile este văr cu șeful AJPIS, demis între timp de ministrul Muncii, cel care ar fi trebuit să monitorizeze și să controleze locația respectivă..