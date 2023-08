Persoanele fără adăpost din Brașov ar putea fi cazate la iarnă într-un cămin special amenajat

Noul Cămin pentru persoane fără adăpost din Braşov, care a fost amenajat în clădirea unui fost internat şcolar, o investiţie a municipalităţii de 21 de milioane de lei, ar putea să-şi primească beneficiarii începând din iarna aceasta, au anunţat, marţi, reprezentanţii Primăriei Braşov.

În imobil vor funcţiona Adăpostul de noapte, Centrul de zi şi Centrul rezidenţial, conform Agerpres.

În cadrul Adăpostului de noapte sunt cazate persoanele care nu îndeplinesc condiţiile pentru a beneficia de serviciile centrului rezidenţial, acestea primind găzduire, între orele 20.00 - 8.00, precum şi servicii de igienă personală.

Centrul rezidenţial asigură servicii de cazare pentru o perioadă de maximum doi ani, pentru persoanele fără adăpost care doresc să se reintegreze social, şi reprezintă o formă de sprijin temporar."Este un centru care va putea să găzduiască atât în adăpostul de noapte, cât şi în centrul rezidenţial, dar şi să ofere servicii în centrul de zi pentru peste 80 de persoane fără adăpost de pe raza municipiului Braşov. (...) urmează partea de documentaţie pentru a putea fi dat în administrare Direcţiei de Asistenţă Socială (DAS) şi apoi licenţiat pentru a oferi servicii. Centrul pentru persoane fără adăpost nu doar că oferă condiţii foarte bune pentru beneficiarii de aici, dar are un întreg circuit care să ajute personalul care lucrează aici, de la partea de primire a beneficiarilor - duşuri, lăsare a obiectelor personale în vestiarele special amenajate pentru aceasta etc - la zona de găzduire, fie că vorbim despre adăpostul de noapte, ori de o perioadă mai lungă în centrul rezidenţial. Pe lângă aceasta, în cadrul Centrului de zi, persoane fără adăpost primesc consiliere şi servicii pentru a-i ajuta să iasă din starea de dependenţă, cu atât mai mult cu cât perioada în care aceştia pot sta în centrul rezidenţial, dacă îndeplinesc anumite condiţii, este de maximum doi ani", a declarat viceprimarul Flavia Boghiu.Conform directorului DAS, Mariana Topoliceanu, obiectivul este ca din această toamnă, după licenţierea serviciilor, persoanele fără adăpost să poată beneficia de serviciile noului centru."Sperăm să avem beneficiari în cursul acestui an, înainte de începerea sezonului rece. Ca şi centrul care funcţionează în acest moment, ne dorim ca noua licenţă să fie pentru o capacitate de 50 de locuri la Adăpostul de noapte, de 30 de locuri la Centrul rezidenţial şi de maximum 20 de locuri la Centrul de zi de informare şi consiliere pentru persoanele fără adăpost", a afirmat, la rândul său, director DAS Braşov, Mariana Topoliceanu.Conform acesteia, la centrul din subordinea DAS care funcţionează în acest moment, respectiv în cadrul Adăpostului de noapte, în prezent sunt 18 beneficiari, iar la serviciul Centrul rezidenţial - 21 de beneficiari."Sunt persoane care nu au mai reuşit să se integreze în comunitate, fie eliberate din penitenciar, fie în urma unor traume, pierderea familiei, a locuinţei prin girarea acesteia în interesul altei persoane şi asta a dus la ajungerea lor în stradă. De regulă, sunt persoane decompensate din punctul de vedere al sănătăţii mentale, ceea ce este foarte greu, pentru că, nefiind monitorizate printr-un serviciu medical de specialitate, este foarte grea şi reintegrarea lor în societate. Cu toate acestea, colegii mei lucrează în partea de consiliere psihologică şi psihoterapie în aşa fel încât putem spune că sunt şi persoane reintegrate, în jur de 40% dintre cei care ajung în Centrul rezidenţial, ceea ce considerăm noi că este un serviciu social de succes", a adăugat directorul DAS Braşov.