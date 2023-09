Posibil caz de viol intr-o delegatie AUR: Acuzații grave făcute de o minoră

O minora in varsta de 17 ani care a petrecut o noapte cu membrii unei delegatii AUR acuza ca s-a trezit cu dureri in zona inghinala, observand ca prezinta urme de sange.

La data de 16.09.2023, politistii din Ialomita au fost sesizati de catre o minora, in varsta de 17 ani, cu privire la faptul ca in cursul zilei de 15.09.2023, a fost plecata cu o delegatie compusa din membrii partidului AUR in municipiul Constanta, fiind cazati la un hotel, anunta surse din Politie.

In cursul noptii aceasta a consumat bauturi alcoolice cu mai multe persoane din delegatie, iar cand s-a trezit a simtit dureri in zona inghinala, observand ca prezinta urme de sange.

Aceasta a declarat ca nu-si aminteste ce s-a intamplat si nu doreste sa dea relatii cu privire la identitatea persoanelor cu care s-a aflat in camera de hotel.