Potrivit unui articol din The Guardian, plăcinta cu mere americană ar fi rasistă, fiind legată de era colonialistă

Ziarul The Guardian a fost ironizat după ce a publicat un articol care afirma că Apple Pie (plăcintă cu mere americană) ar fi rasistă. Jurnalistul Raj Patel a scris că este legată de „un genocid vast și continuu al popoarelor indigene”. El susține că desertul american a fost născut din colonialism și sclavie, subliniind modul în care merele au sosit pentru prima dată în vest din Asia Centrală, acum 4.000 de ani.

Articolul, intitulat „”, încearcă să demonstreze că plăcinta are „origini sângeroase” și este „la fel de americană ca pământul furat”.

Patel este autor britanic cu origini indiene și producător de documentare, care în trecut s-a descris ca având „simpatii anarhiste foarte puternice”.

El este cunoscut mai ales pentru cartea sa „Sătule și înfometate: bătălia ascunsă pentru sistemul alimentar mondial”, care sancționează nedreptățile alimentare din întreaga lume.

Patel, care are acum cetățenie americană, este și un vocal activist, participând la protestul Organizației Mondiale a Comerțului din Seattle în 1999 – după ce a lucrat pentru organizație anterior.

Patel scrie în The Guardian: „Merele au călătorit în emisfera vestică odată cu colonizatorii în anii 1500, în timpul a ceea ce se numește Columbian Exchange, care acum este mai bine înțeles ca un genocid vast și continuu al popoarelor indigene.”

El adaugă: „John Chapman, cunoscut sub numele de Johnny Appleseed, a dus aceste semne ale proprietății colonizate la frontierele expansiunii SUA, unde arborii erau simboluri ale faptului că indigenii au fost eliminați”.

Îndreptându-și atenția asupra crustei plăcintei, Patel continuă: „Nu că zahărul de pe crustă ar fi doar american”. Apoi a detaliat modul în care sosirea zahărului în Statele Unite în anii 1700 a fost clar legată de comerțul cu sclavi al francezilor din New Orleans și că Big Easy „a devenit un centru al comerțului cu sclavi” pe măsură ce popularitatea produselor dulci a crescut.

Și nici măcar pânza pe care o plăcintă de mere este lăsată în mod tradițional să se răcească nu a scăpat de comentariile lui Patel – el sugerează că a fost rezultatul însușirii culturale.

Amplul articol scris de Patel vizează „violența, exploatarea, sărăcia și profitul” care sunt implicate producția de articole la fel de inofensive ca un baton de ciocolată, sandviș cu ton sau o pulpă de pui.

