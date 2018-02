Premierul Dăncilă, replică TRANŞANTĂ la criticile venite după beneficiile pentru angajaţii din IT / VIDEO

Confruntată cu diverse reacţii negative la adresa măsurii propuse de Guvern pentru angajaţii din IT, premierul Viorica Dăncilă a susţinut că aşteaptă argumente în ceea ce privesc criticile apărute în presă.

"Trebuie să şi argumenteze acest lucru, sunt deschisă dialogului.Cred că activitatea IT trebuie susţinută. În ordonanţă am prins şi pe cei care au activitate part-time. Ne-am referit la toate categoriile asupra căreia legea salarizarii ar putea avea efecte nedorite. Am încercat în 2 săptămâni, de când sunt premier, să facem aceste corecţii.", a declarat Viorica Dăncilă.

Întrebată despre reacţia dură pe care a avut-o chiar şi liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, premierul le-a răspuns scurt jurnaliştilor: "Nu voi lua nicio măsură până nu va fi argumentata temeinic, cu argumente pro si contra. Trebuie să avem în vedere toţi factorii."

