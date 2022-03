Preşedinta Federaţiei Române de Canotaj, Elisabeta Lipă: Noi avem obligaţia să nu coborâm ştacheta şi să fim din ce în ce mai buni

Preşedinta Federaţiei Române de Canotaj, Elisabeta Lipă, a declarat, miercuri, că sportivii din loturile naţionale de canotaj au obligaţia să nu coboare ştacheta şi să încerce să fie din ce în ce mai buni, conform Agerpres.

"Noi avem obligaţia să nu coborâm ştacheta şi să fim din ce în ce mai buni. În acest ciclu olimpic canotajul a rămas nava amiral a sportului românesc. Dar nu poţi să faci primăvară cu o floare. Iar eu îmi doresc ca sportului românesc să i se dea atenţia cuvenită, de la preşedinte, la cei care sunt direct responsabili în conducerea statului român, pentru că noi suntem modele, iar eu vreau ca sportul să aibă parte de tot ce e mai bun şi de toată atenţia pe care o merită", a afirmat Lipă la finalul Galei Canotajului Românesc 2021.Preşedinta a menţionat că nu poate spune niciodată că este mulţumită de finanţarea de la Ministerul Sportului."Niciodată nu poţi să spui că eşti mulţumit de buget. Trăim în România, ştim ce nevoi avem, ştim costurile şi niciodată bugetul nu este suficient. Noi an de an am avut sportivii câte trei-patru luni în pregătire în Italia, pentru că altfel nu poţi ţine pasul cu adversarii. Deci costurile sunt enorme. În plus, când vorbeşti de buget trebuie să te gândeşti şi la baza de selecţie, la pregătire, la viitor", a explicat Elisabeta Lipă.Având cele mai bune rezultate în competiţiile majore internaţionale în anul precedent, Federaţia Română de Canotaj a primit în 2022 din partea Ministerului Sportului cea mai mare finanţare dintre asociaţiile naţionale, 14.550.000 lei (faţă de 11.000.000 lei în 2021).Miercuri, în cadrul Galei Canotajului Românesc, componentele echipajului feminin de dublu vâsle, Ancuţa Bodnar şi Simona Radiş, care au obţinut singura medalie de aur a României la Jocurile Olimpice de la Tokyo, au fost desemnate sportivele anului 2021.