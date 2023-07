Preşedintele CJ Harghita spune că amplasarea crucilor pentru eroii români în cimitirul Valea Uzului reprezintă o infracţiune

Preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, Borboly Csaba, a declarat, sâmbătă, că amplasarea crucilor pentru eroii români în cimitirul de la Valea Uzului constituie infracţiune, susţinând că acestea au fost puse, fără niciun aviz, în locul unde sunt înmormântaţi soldaţii maghiari, potrivit Agerpres. Într-o intervenţie live, pe Facebook, de la Valea Uzulului, Borboly a spus că Cimitirul Internaţional al Eroilor "a fost transformat într-un şantier, în mod ilegal", fără acordul proprietarului şi fără acordul statelor care au soldaţi înmormântaţi acolo.

"E ceva incredibil ce am văzut acolo, cu utilaje grele s-au forat gropi adânci, jos. Şi dacă acolo este un soldat? Şi, da, este. Deci, unde s-a forat, acolo este batalionul de la Munkacs înmormântat. Deci, utilaje grele cu care s-a forat un metru, nu ştiu cât. Ce s-a întâmplat cu acei oameni care sunt acolo înmormântaţi? Şi toate aceste acţiuni ilegale, infracţiuni. Codul penal, la articolul 352, alineatul unu, spune foarte clar: degradarea unei astfel de locaţii se pedepseşte cu închisoare", a declarat Borboly.



Acesta a spus că nu a crezut că cei care au amplasat crucile vor fi lăsaţi să facă acest lucru, invocând că s-a ajuns la o înţelegere în 30 iunie, între Ministerul Apărării Naţionale, Oficiul Naţional Cultul Eroilor, Consiliile Judeţene Harghita şi Bacău şi Primăriile Dărmăneşti (Bacău) şi Sânmartin (Harghita), în care "s-a stabilit că fiecare naţiune care are aici morţi, inclusiv cea română, Armata Română trebuie să aibă un loc unde se depune o coroană, să aprindă o lumânare" şi că toate acţiunile se vor face în comun.



Preşedintele CJ Harghita a mai spus că s-a dus la Valea Uzului, împreună cu soţia, şi le-a mulţumit jandarmilor că l-au protejat, susţinând că ar fi fost huiduit şi înjurat de cei prezenţi acolo.



"Eu cred că trebuie să arătăm că nu ne este frică. Totodată trebuie să punem accent pe lege. Nu cred că în această ţară este o lege pentru români şi este o lege pentru maghiari. Ce s-a comis aici, astăzi, este infracţiune şi trebuie să fie pedepsit de lege. Să vedem dacă va fi asta. Sper să fie! Până acum statul de drept a funcţionat în privinţa Văii Uzului, Şi obiectivul nostru principal este să găsim acea conlucrare între cele două judeţe (...) Noi asta am dori şi mulţumesc domnului preşedinte de la judeţul Bacău că este o deschidere din partea judeţului Bacău şi vom continua. (...) Eu cred că extremiştii şi de aici şi de acolo (români sau maghiari - n.red.) trebuie să fie lăsaţi să fie şomeri, că sunt oameni, ca astăzi, aici, care trăiesc din circ. (...) Pentru că acest teritoriu, acum, ţine de comuna Sânmartin. Este lege. Legea spune că numai cu acordul proprietarului se poate face ceva. Şi rog şi prin această cale pe domnul primar din Sânmartin să aplice legea. Toate materialele de construcţii care au fost acolo introduse, vor fi scoase, că au fost introduse ilegal şi atunci de ce a meritat? De ce nu se poate prin dialog şi prin conlucrare să clădim un viitor comun? Eu pentru asta vă îndemn să fim împreună", a mai spus Borboly Csaba.



La transmisia live pe Facebook a fost prezentă şi soţia sa, Borboly Melinda, care şi-a exprimat speranţa că statul român nu va rămâne pasiv la încălcarea legilor.



Un număr de 150 de cruci de lemn au fost amplasate, sâmbătă, în Cimitirul Internaţional al Eroilor din Valea Uzului, de către membrii şi simpatizanţii asociaţiilor Calea Neamului, Frăţia Ortodoxă şi ai altor organizaţii, după ce parcela românească, amenajată în anul 2019 de Primăria Dărmăneşti, a fost desfiinţată printr-o decizie a instanţei.