Preşedintele ICR răspunde acuzaţiilor referitoare la reducerea finanţărilor de carte tradusă

Preşedintele ICR, Liviu Jicman, a transmis, vineri, în legătură cu acuzaţiile aduse de scriitorul Dinu Flămând referitoare la reducerea finanţării de carte tradusă, că „toate dosarele care au îndeplinit cerinţele regulamentare primesc finanţarea de care au nevoie”, după ce ICR a primit suma solicitată suplimentar pentru programele TPS şi Publishing Romania, potrivit news.ro.

„În ceea ce priveşte critica adusă de dl. Flămând programului Translation and Publication Support, „care a crescut constant în ultimii 16 ani", dar, potrivit acestuia, „a ajuns acum sub nivelul primului an în care a funcţionat, adică 2006", precizăm că după rectificarea bugetară din luna august a acestui an, toate proiectele care au primit punctajul minim conform regulamentelor în vigoare au fost selectate pentru finanţare. Aşadar, chiar dacă bugetul ar fi fost mai mare, nu ar fi existat niciun proiect suplimentar”.

Rectificare bugetară de 1,69 milioane de lei

„În luna august, ICR a obţinut o rectificare pozitivă, de 1,69 milioane de lei. Din această sumă, aşa cum am anunţat şi public, inclusiv în secţiunea dedicată de pe website-ul instituţiei, ICR a primit integral suma solicitată suplimentar pentru programele TPS şi Publishing Romania. Ca urmare, toate dosarele care au îndeplinit cerinţele regulamentare primesc finanţarea de care au nevoie”, explică preşedintele ICR.

Comisie externă

În privinţa alcătuirii comisiei de experţi care a evaluat dosarele depuse pentru programele de finanţare Translation and Publication Support Programme (TPS) şi Publishing Romania, aceasta a fost „una externă, din care nu a făcut parte niciun angajat sau reprezentant al ICR”.

În plus, „componenţa acesteia a fost selectată în urma unui apel public de candidaturi. Este pentru prima dată în istoria ICR când această selecţie se face în mod transparent, iar aria de expertiză a celor care au jurizat acoperă o sferă largă de competenţe, respectiv critică literară, istorie literară, traducere de literatură”, subliniază Liviu Jicman.

Potrivit preşedintelui Institutului Cultural Român, „ultima sesiune de selecţie a dosarelor a avut loc în 2019, aşa încât este prima sesiune de finanţare după doi ani (2020 şi 2021) în care nu s-au acordat finanţări. În plus, anul acesta, în paralel cu această sesiune de proiecte de carte şi traduceri finanţate de ICR, instituţia a susţinut financiar, şi nu numai, participări la mai multe târguri de carte, care au fost suspendate anterior, pe perioada pandemiei. Suntem convinşi că, după o pauză de 2 ani, reluarea programelor de traduceri va avea rezultate vizibile si la târgurile de carte de anul viitor”.

În legătură cu relaţia dintre Ministerul Afacerilor Externe şi Institutul Cultural Român, „ICR are în prezent o foarte bună coordonare cu MAE. Există o serie de proiecte în reţeaua ICR care au fost propuse şi realizate anul acesta pornind de la priorităţile MAE, transmise reprezentanţelor ICR din străinătate”, afirmă Liviu Jicman.