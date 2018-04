Prima reacție din PNL, după ce vicepreședintele CJ Alba a fost găsit spânzurat: Nu-mi găsesc cuvintele!

Vicepreședintele Consiliului Județen Alba, Alin Cucui, a fost găsit spânzurat în casa părinților săi. Vestea i-a produs un adevărat șoc deputatului PNL de Alba, Florin Roman, care susține că nu înțelege de ce a apelat fostul său coleg la acest gest extrem.

”Nu-mi găsesc cuvintele! E greu de înţeles de ce? Am lucrat împreuna, am trecut împreuna peste greutăţi, ne-am bucurat şi întristat împreună... am fost alături la bine şi la greu. Aline, nu ştiu ce a fost in capul tău... rămas bun prietene drag! Ne-ai lăsat un gol irecuperabil in suflete...Ne vei lipsi, frate”, a scris pe pagina personală de Facebook, deputatul PNL de Alba, Florin Roman.