Primăria Kievului a instalat 'pomul de Crăciun al invincibilităţii' / FOTO

În capitala Ucrainei, Kiev, a fost instalat sâmbătă un uriaş brad de Crăciun, adaptat la restrângerile unei ierni petrecute în plin război, deposedat de mulţimea instalaţiilor luminoase obişnuite. Primarul oraşului, Vitali Kliciko, l-a numit pe media sociale "pomul de Crăciun al invincibilităţii".

Kievul a suferit din cauza întreruperilor de curent electric provocate de atacurile cu rachete ale Rusiei asupra infrastructurii ucrainene, iar bradul din Piaţa Sofia va fi luminat cu becuri care economisesc energie, alimentate de un generator.

On Sophia Square in #Kyiv, the installation and decoration of a symbolic #Christmas tree of indestructibility is almost finished, reports mayor #Klitschko. pic.twitter.com/8DHZvX8yQG