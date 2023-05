Primul ministru PNL care ridică mâna și spune ar putea pleca la rotativa guvernamentală

Ministrul Justiţiei Cătălin Predoiu a fost întrebat dacă la rotativa guvernamentală va rămâne în Guvernul Ciolacu, afirmând că nu are astfel de dorinţe, completând că îşi doreşte să fie întotdeauna omul potrivit la locul potrivit.

Minisitrul Justiţiei a fost întrebat duminică, la Prima News, unde s-a pierdut pe drum omul politic Cătălin Predoiu şi dacă a renunţat la năzuinţele politice.

„Nu aş fi de acord că m-am pierdut sau că am renunţat la ceva sau la altceva. Sunt de acord că o vreme câţiva ani am fost în planul doi al politicii. A fost o consecinţă a unor evenimente politice începând cu alegerile de la Bucureşti unde am intrat în campanie cu o săptămână, două înainte să se facă alegeri pentru că a fost o deficienţă de management la vârful PNL, care a numit succesiv patru candidaţi, a fost o deficienţă şi a unora dintre candidaţi care au purtat convorbiri neprincipiale şi s-au pus în situaţia de a fi anchetaţi. A fost un lanţ de consecinţe şi de management, dar şi al candidaţilor care m-a adus în postura ca cu două săptămâni înainte de alegeri să schimbăm al patrulea candidat. Era evident că şansele sunt minimale, dar mi-am asumat acest lucru. Nu ştiu dacă am procedat bine din punctul de vedere al carierei mele, dar mi-am zis că pentru partid aia trebuie să fac, sa salvăm cumva obrazul”, a declarat Cătălin Predoiu.

El a fost întrebat dacă se gândeşte la o candidatură în 2024, la un alt traseu politic.

„Sunt în mandat la minister, sunt concentrat 100% pe ce fac. Vom vedea după”, a precizat ministrul Justiţiei.

Chestionat dacă la rotativa guvernamentală va rămâne în Guvernul Ciolacu, Cătălin Predoiu a răspuns: „Nu am astfel de dorinţe”.

„Am o dorinţă să fiu totdeauna omul potrivit la locul potrivit. Altă dorinţă nu am şi oricât de populist ar suna nu am o jenă să spun pentru că eu cred în povestea asta, am intrat în politică dintr-o plăcere, plăcerea de a lăsa lucruri făcute în urmă. Asta e ideea serviciului public”, a conchis ministrul Justiţiei.