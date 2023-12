Animaţii, comedii, concert Andra, episod special "Las Fierbinţi" sunt câteva dintre programele pe care le propune Pro TV pentru zilele de sărbătoare.

În Ajunul Crăciunului, telespectatorii vor vedea producţii cunoscute: "Familia Crood: Vremuri noi" ("Croods: A New Age"), "Jack Frost" şi "Oglindă, oglinjoară" ("Mirror Mirror"), conform News.ro.

Ziua va fi completată de un episod special din "Las Fierbinţi". Bobiţă, Giani, Dorel, Aspirina şi Gianina vor avea parte de situaţii amuzante şi neaşteptate chiar în preajma sărbătorilor de iarnă.

În 25 decembrie, telespectatorii vor vedea o selecţie de filme dedicate familiei, printre care: "Ajutorul lui Moş Crăciun" ("Santa’s Little Helper"), "Singur acasă 4" ("Home Alone 4"), "Grinch" ("Dr. Suess’ The Grinch") şi "Crăciunul cu familia Krank" (Christmas With the Kranks).

Concertul „Tradiţional 2”, susţinut de Andra, va fi difuzat la Pro TV, luni, începând cu ora 14.00.

Ziua festivă se va termina cu filme: "355" ("The 355"), "Moarte pe Nil" ("Death on the Nile") şi "Cine a anulat Crăciunul" ("Christmas is Canceled").

În 26 decembrie, vor rula unele dintre cele mai îndrăgite comedii specifice sărbătorilor de iarnă: "Acelaşi Crăciun în fiecare zi" ("Lacy’s Christmas Do-Over"), "Singur acasă 5: Jaf de sărbători" ("Home Alone: Holiday Heist"), "O nouă poveste de Crăciun" ("Last Christmas") şi "Pinguinii domnului Popper" ("Mr. Popper’s Penguins")