PROBLEME la depozitele de deşeuri Ecosud şi Iridex - Inspectorii de mediu au constatat mai multe neconformităţi

Inspectorii de mediu au efectuat o serie de controale la depozitele de deşeuri din Bucureşti, Iridex şi Ecosud, iar în urma neconformităţilor constatate s-au luat măsuri, majoritatea cu caracter permanent, şi s-au dat sancţiuni, a anunţat, miercuri, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP), într-un comunicat de presă, potrivit Agerpres.

Astfel, pe parcursul lunii martie o echipă de comisari din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu (GNM) - Comisariatul Municipiului Bucureşti a derulat un control la SC Iridex Group Import Export SRL, în scopul verificării conformării cu prevederile actului de reglementare, respectării legislaţiei de mediu în vigoare şi realizării măsurilor stabilite la controalele anterioare. Controalele au verificat şi dacă se află în grafic cu Proiectul tehnic de închidere etapizată a celor şapte compartimente.Verificările au evidenţiat faptul că, în activitatea de depozitare, conform ridicărilor topografice prezentate de titularul activităţii (efectuate de SC Ingeo Proiect SRL), "volumul total ocupat de deşeuri şi pământ de acoperire este de 5.179.591 mc, din care deşeuri 4.033.335 mc". Practic, la nivelul lunii ianuarie, capacitatea disponibilă pentru deşeuri rămăsese de 466.665 mc.

"În ceea ce priveşte monitorizarea factorilor de mediu, conform condiţiilor stabilite prin autorizaţia integrată de mediu (AIM), societatea este obligată să monitorizeze semestrial emisiile de poluanţi rezultaţi din instalaţiile de generare a energiei electrice (CHP) şi instalaţia de ardere la temperatură înaltă (HTN). Cu ocazia controlului, au fost stabilite următoarele măsuri cu termen permanent, în sarcina conducerii SC Iridex Group Import Export SRL: zona activă nu va depăşi suprafaţa de 2.500 mp, conform condiţiilor stabilite în AIM. Operatorul depozitului se obligă să asigure depunerea rapidă a deşeurilor, compactarea zilnică şi acoperirea periodică a deşeurilor depuse în zona activă, cu materiale inerte, cu grosimea de 10-20 cm; se vor lua măsuri pentru acoperirea deşeurilor descărcate şi compactate pe depozit pentru a evita mirosurile, împrăştierea de vânt a deşeurilor uşoare şi apariţia insectelor şi a păsărilor. Acoperirea are ca scop şi îmbunătăţirea aspectului depozitului; se vor lua toate măsurile necesare pentru prevenirea sau reducerea impactului asupra aerului înconjurător, conform Legii nr. 104/2011. De asemenea, se vor lua măsuri de stropire a aleii de acces, fiind utilizată rampa de spălat roţile pentru reducerea emisiilor de pulberi", notează ministerul de resort.



Acţiunile de control ale Gărzii de Mediu - Comisariatul Judeţean Ilfov au continuat în perioada 4 - 5 martie, la S.C. Ecosud S.A. Ca urmare a verificărilor la amplasament, respectiv a celulei nr. 5 - celula activă, construită în baza acordului de mediu eliberat pe 30 mai 2000, respectiv a unei autorizaţii de construire din 24 aprilie 2013, s-a constatat că depozitarea deşeurilor municipale şi asimilabile se face în celula nr. 5, pentru care a fost prezentat Planul de operare, suprafaţă activă de depozitare a deşeurilor în acest spaţiu fiind de circa 4.500 mp, inclusiv taluzul de pe latura sud, acestea fiind neacoperite cu strat de acoperire la momentul controlului.



"Din declaraţiile reprezentanţilor societăţii, acoperirea cu material inert se realizează cu frecvenţă săptămânală, iar mărirea suprafeţei active este cauzată de fluctuaţiile mari de deşeuri din ultimele două săptămâni, precum şi a cantităţilor reduse de material de acoperire achiziţionate. Referitor la materialul de acoperire, pe celulele 1-4 şi compartimentul de unire - celule pe care s-a sistat depozitarea şi care sunt în perioada de consumare a tasării, acoperirea s-a făcut cu material inert cu grosime de 30-50 cm, iar în zona celulei active - stratul de acoperire fiind de 10-15 cm", se menţionează în concluziile raportului de control.



Potrivit sursei citate, în ceea ce priveşte modul de depozitare şi realizare a corpului depozitului, s-a constatat, printre altele, că, în momentul controlului, erau efectuate operaţiuni de sortare a deşeurilor, deşeurile menajere şi asimilabile erau descărcate parţial la staţia de sortare şi parţial direct în celula 5; deşeurile nevalorificabile rezultate în urma sortării erau încărcate pentru a fi transportate şi depozitate pe celula activă a depozitului, iar transferul deşeurilor în celula de depozitare se realiza mecanizat cu ajutorul utilajelor speciale pentru transport deşeuri, iar împrăştierea deşeurilor se realizează cu ajutorul unui buldozer.



Ministerul de resort subliniază că, în luna ianuarie a acestui an, cantitatea sortată în cadrul staţiei de sortare a fost de 561 tone de deşeuri, reprezentând 1,38% din cantitatea recepţionată.



De asemenea, la data controlului, s-a constatat ca era funcţional sistemul de ardere controlată a biogazului compus din două facle (una în funcţiune, una de rezervă) la care sunt racordate cele 58 de puţuri de captare a biogazului, cele patru substaţii de colectare biogaz. "Gazul de depozit este ars controlat la torţe, în proporţie de 99,2% pentru COVnm, 98% pentru compuşi halogenaţi şi 99,7% pentru compuşi nehalogenaţi", se arată în raport.



În vederea prevenirii eventualelor poluări ale factorilor de mediu, autoritatea de control a stabilite următoarele măsuri: se va proceda la creşterea gradului de sortare în cadrul staţiei de sortare; se va proceda la reducerea zonei active de depozitare a deşeurilor la maxim 2.500 mp prin acoperirea inclusiv a taluzurilor celulei 5, în scopul evitării apariţiei de disconfort olfactiv în zonă şi semnalizarea zonelor active; se interzice depozitarea/stocarea temporară/păstrarea temporară a oricăror categorii de deşeuri în afara corpului depozitului şi/sau a zonelor autorizate în acest scop; se asigură funcţionarea şi monitorizarea continuă a funcţionării sistemului de ardere gaz de depozit; la orice eventuală avarie va fi notificată Garda Naţională de Mediu; se va proceda la verificarea periodică (anual) a funcţionarii fiecărui puţ de captare, precum şi a etanşeităţii interconectării acestora la sistemul de captare, colectare şi ardere gaz de depozit.



În plus, pentru nerespectarea prevederilor Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor, vor fi aplicate sancţiuni, în termenul legal, precizează ministerul.