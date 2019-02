Probleme pentru Tăriceanu: a fost pârât la șeful ALDE Europa

Senatorul PNL Florin Cîțu i-a transmis liderului grupului ALDE din Parlamentul European, Guy Verhofstadt, că ALDE și PSD duc o campanie de intimidare a BNR și Consiliului Concurenței, în dorința de a control toate instituțiile independente din România.

„Domnule Guy Verhofstadt ar trebui să știți următorul lucru! Ca membru al Parlamentului României este datoria mea să atrag atenția asupra unei grave încălcări a Tratatului de Funcționare a Uniunii Europene. Vă scriu din cauza încălcării TFUE este condusă de partidul afiliat din România, ALDE. Liderul senatorilor ALDE, inginerul Daniel Zamfir, a început să atace independența băncii centrale. Mai precis, acesta ordonă băncii centrale să scadă rata dobânzilor. Acest lucru face parte dintr-o strategie foarte bine pusă la punct de a prelua controlul asupra Băncii Naționale a României și să îi distrugă credibilitatea. În timp ce BNR l-a ignorat, liderul senatorilor ALDE a început o campanie de intimidare împotriva persoanelor din Consiliul de Administrație al BNR”, a scris Florin Cîțu, joi pe Facebook.

Pe această cale, liberalul anunță că va face o plângere în acest sens și la Comisia Europeană, ECOFIN și Banca Centrală Europeană.

„Evident că în aceste acțiuni are sprijinul președintelui ALDE România, Călin Popescu Tăriceanu și al președintelui PSD, Liviu Dragnea. Amândoi s-au alăturat campaniei de intimidare. După cum știți, aceasta este o încălcare a articolului 130 al TFUE și al articolului 7 din Statutul Sistemului european de bănci centrale și al Băncii Centrale Europene. În același timp voi face o plângere oficială la Comisia Europeană, ECOFIN și BCE cu privire la aceste atacuri la independența băncii centrale.

Este foarte important să știți că ALDE România se află în prima linie a acestui atac asupra independenței băncii centrale. ALDE România și-a unit forțele cu PSD pentru a prelua controlul asupra tuturor instituțiilor independente din România. BNR și Consiliul Concurenței sunt în prezent țintele lor. De menționat că aceeași persoană, inginerul Daniel Zamfir, a fost responsabil pentru votul „pentru” dat de ALDE România la așa-zisul referendum pentru familie. Suntem la câteva luni distanță de alegerile europarlamentare. Astfel acțiuni comise de comuniștii din ALDE și PSD sunt un atac direct asupra valorilor liberale în care cred liberalii din întreaga Europă și pe care le apără cu toată forța”, a completat Cîțu.

Președintele Comisiei economice a Senatului Daniel Zamfir i-a invitat, săptămâna aceasta la audieri pe guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, şi pe Bogdan Chiriţoiu, preşedintele Consiliului Concurenţei, pentru a da explicaţii despre calcularea indicelui ROBOR. Niciunul dintre cei doi nu au participat la audierile comisiei parlamentare.

Ca urmare a acestei neprezentări, senatorul ALDE Daniel Zamfir a anunțat că îi va invita, din nou, la audieri în Comisia economică și la cea de buget finanțe a Senatului pe guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, și pe Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței, pentru a da explicații despre calcularea indicelui ROBOR și nu numai. Noile invitații vor fi trimise prin Biroul permanent al Senatului, în cursul săptămânii viitoare, când Zamfir dorește să și fie audiat Isărescu.

Pe de altă parte, președintele Consiliului Concurenței, a confirmat, marți seara, că autoritatea pe care o reprezintă desfășoară, de la începutul acestui an, o investigație privind indicele ROBOR. Acesta a adăugat că, în prezent, autoritatea are sub investigație nouă bănci, începând de anul trecut, dar nu vizează operațiunile acestora legate de ROBOR.