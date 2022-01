ALERTĂ alimentară: Pulpe de pui infestate cu Salmonella, retrase din supermarketurile Metro Cash & Carry din 9 orașe

Metro Cash & Carry România a retras de la comercializare un sortiment de pulpe de pui superioare cu spate, după ce s-a constatat că este infestat cu „Salmonella enteretidis”, potrivit Autorității Naţionale Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA).

Produsele infestate au următoarele caracteristici.

Producator SUPERDROB SA

Cod de bare: 5903368004770

Lot/Data expirare: 14221/23.10.2022

In cazul in care ati cumparat produsul mentionat mai sus, va rugam sa nu il consumati si sa il returnati in magazinele Metro Cash & Carry Romania SRL pana pe 04.02.2022, urmand sa primiti contravaloarea acestuia.

Lista magazinelor in care au fost la vanzare pulpele de pui infestate cu Salmonella: