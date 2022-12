Rachetele rusești au lovit în această noapte orașul ucrainean Zaporojie

Rachete rusești au lovit în această noapte ține industriale și ale infrastructurii energetice din orașul ucrainean Zaporijie, au anunțat autoritățile locale, citate de agenția UNIAN. O uzină a fost avariată, informează Rador.

Aseară, în mesajul său video zilnic, președintele Volodimir Zelenski a făcut un apel la perseverența și rezistența poporului său, pentru a face față sezonului rece. "Inamicul speră foarte mult să folosească iarna împotriva noastră. Rusia are un avantaj prin rachete și artilerie", a spus Zelenski, adăugând: "dar noi avem ceva ce ocupantul nu are și nu va avea; ne protejăm casa, și asta ne oferă cea mai mare motivație posibilă. Pentru a supraviețui iernii, trebuie să fim mai rezistenți și mai uniți ca niciodată" - am încheiat citatul.