Rareș Bogdan, atac la adresa guvernării PSD în ziua alegerilor: 'Am votat pentru ca niciodată să nu se mai întâmple așa ceva'

Europarlamentarul Rareș Bogdan s-a prezentat duminică la vot. El a votat pentru „o Românie unde cetățenii să se întoarcă acasă și unde cetățenii să-și poată crește copiii”. El nu a ezitat să lanseze un atac voalat la guvernarea PSD.

„Am votat cu gândul la o Românie care se reconstruieşte, care să fie puternică, respectată, apreciată într-o Europă care-şi primeşte toţi cetăţenii. (...). Am votat cu gândul la zilele şi nopţile petrecute în stradă în ianuarie 2017 şi la gazul primit în nas şi în ochi pe 10 august, pentru ca niciodată să nu se mai întâmple aşa ceva şi am votat pentru ca România să aibă şansa unui adevărat plan Marshall pentru care n-a avut şansă în urmă cu zeci de ani, dar care iată că acum, cu ajutorul banilor europeni, îl poate avea. Am votat pentru o Românie unde cetăţenii să se întoarcă acasă şi unde cetăţenii să-şi poată creşte copiii, românii să-şi poată creşte copiii care să nu mai plece de aici peste mări şi ţări şi am votat cu gândul că în această zi sfântă, de Sfântul Nicolae, românii vor avea o renaştere după 30 de ani de chin”, a spus Rareș Bogdan.