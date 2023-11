Războiul Israel -Hamas | Noi eliberari în cea de-a 5-a zi de armistiţiu. Israelul se pregătește pentru continuarea operaţiunii din Gaza

Hamas a eliberat încă 12 ostatici, iar Israelul a eliberat 30 de deţinuţi palestinieni, marţi, în cea de-a cincea zi a unui armistiţiu prelungit de şase zile încheiat între gruparea militantă palestiniană şi Israel, ceea ce a adus o pauză necesară în războiul devastator din Fâşia Gaza, relatează Reuters, citat de news.ro.

Comitetul Internaţional al Crucii Roşii (CICR) a declarat că cei 12 ostatici au fost transferaţi din Gaza, iar armata israeliană a confirmat că cei 10 cetăţeni israelieni şi doi cetăţeni străini se aflau, marţi seara, cu forţele sale speciale pe teritoriul israelian.

Ostaticii israelieni eliberaţi sunt nouă femei, majoritatea în vârstă, şi o adolescentă. Unii dintre ostatici au fost predaţi de Brigăzile Al-Quds, aripa armată a mişcării palestiniene Jihadul Islamic, a precizat acesta pe Telegram. Astfel, în ecuaţia armistiţiului intră şi această grupare militantă din Gaza, care este separată de Hamas.

Ostaticele eliberate marţi se numărau printre cele aproximativ 240 de persoane capturate de atacatorii Hamas în timpul asaltului surprinzător asupra sudului Israelului în data de 7 octombrie, când Israelul afirmă că au fost ucise 1.200 de persoane. Bombardamentele Israelului ca represalii asupra Fâşiei Gaza, condusă de Hamas, au ucis peste 15.000 de locuitori, susţin autorităţile sanitare din această zonă.

Imagini video difuzate în direct de televiziunea Al-Jazeera au arătat, pe de altă parte, marţi, un autobuz cu deţinuţi palestinieni părăsind închisoarea israeliană Ofer din Cisiordania ocupată. Israelul a anunţat că a eliberat 30 de deţinuţi palestinieni din Ofer şi dintr-un centru de detenţie din Ierusalim. Anterior a spus că este vorba despre 15 femei şi 15 adolescenţi, potrivit Clubului deţinuţilor palestinieni, o organizaţie semi-oficială.

Armistiţiul a adus în Gaza primul răgaz după şapte săptămâni de lupte şi bombardamente care au redus la ruine o mare parte din Fâşia Gaza. Armistiţiul urma să expire în cursul nopţii de marţi spre miercuri, dar ambele părţi au convenit să prelungească pauza până joi dimineaţa pentru a permite eliberarea mai multor ostatici deţinuţi de Hamas şi mai multor palestinieni deţinuţi de Israel.

Israelul a declarat că armistiţiul ar putea fi prelungit în continuare, cu condiţia ca Hamas să continue să elibereze cel puţin 10 ostatici israelieni pe zi. Dar, cu mai puţine femei şi copii aflaţi în captivitate, menţinerea tăcerii armelor dincolo de ziua de miercuri ar putea necesita negocieri pentru a elibera cel puţin câţiva bărbaţi israelieni, pentru prima dată.

Numărul total al ostaticilor eliberaţi de Hamas de la începutul armistiţiului, vinerea trecută, se ridică acum la 81, dintre care 60 de israelieni - toţi femei şi copii - şi 21 de cetăţeni străini, mulţi dintre ei muncitori agricoli thailandezi.

La rândul său, Israelul a eliberat 180 de deţinuţi palestinieni.

Printre ostaticii israelieni care nu au fost încă eliberaţi se numără bebeluşul Kfir Bibas, în vârstă de 10 luni, împreună cu fratele său Ariel, în vârstă de 4 ani, şi părinţii lor Yarden şi Shiri, răpiţi dintr-un kibbutz de către bărbaţi înarmaţi la 7 octombrie. Sora lui Yarden a declarat reporterilor că rudele au aflat că familia nu se va afla în grupul care a fost eliberat marţi. Oficialii israelieni cred că familia a fost reţinută de un grup militant, altul decât Hamas.

O NOUĂ PRELUNGIRE?

Marţi, forţele israeliene şi luptătorii Hamas au respectat în mare parte încetarea focului şi ambele părţi şi-au exprimat speranţa pentru noi prelungiri ale pauzei în lupte.

Qatarul i-a găzduit pe şefii spionajului din Israel (Mossad) şi din Statele Unite (CIA), care au avut o întâlnire pentru "a construi pe baza progresului făcut prin acordul de prelungire a pauzei umanitare şi pentru a iniţia noi discuţii despre următoarea fază a unui potenţial acord", a declarat pentru Reuters o sursă informată cu privire la aceste vizite.

Deşi condiţiile de pe teren în Gaza au rămas în mare parte paşnice, armata israeliană (IDF) a declarat că trei dispozitive explozive au fost detonate marţi după-amiază în apropierea trupelor sale în două locaţii diferite din nordul Fâşiei Gaza, încălcându-se astfel termenii armistiţiului. Într-o locaţie, bărbaţi înarmaţi au deschis focul asupra soldaţilor, care au ripostat, iar mai mulţi soldaţi au fost uşor răniţi, a precizat IDF.

O singură coloană de fum negru a putut fi văzută deasupra nordului devastat al Fâşiei Gaza, dar nici în această a cincea zi a armistiţiului nu a existat niciun semn de avioane de luptă pe cer sau zgomot de explozii.

ISRAELUL NU RENUNŢĂ LA OPERAŢIUNEA DIN GAZA

Generalul-locotenent Herzi Halevi, şeful forţelor armate israeliene, a declarat într-o conferinţă de presă că armata a rămas în stare de alertă în Gaza şi este pregătită să continue lupta.

Când războiul se va relua, Israelul a declarat că intenţionează să continue asaltul din jumătatea nordică a Fâşiei Gaza spre sud.

Şi în timp ce şeful spionajului se afla în Qatar, unde are întâlniri la nivel înalt în vederea prelungirii armistiţiului cu gruparea Hamas dincolo de termenul limită de joi dimineaţă, premierul Benjamin Netanyahu şi-a reunit, marţi seara, cabinetul său de securitate la Tel Aviv, aparent pentru a discuta despre eforturile diplomatice sau despre o revenire la lupte, a relatat The Times of Israel.

Reuniunea a avut loc la scurt timp după ce ministrul apărării, Yoav Gallant, le-a spus comandanţilor militari că trupele vor rămâne în Gaza atât timp cât va fi necesar pentru a restabili securitatea locuitorilor israelieni din sudul Israelului şi a prezentat planuri pentru o eventuală întoarcere a comunităţilor din apropierea graniţei cu Gaza. "Odată ce IDF operează în nordul Fâşiei Gaza, se schimbă totul şi permite ca acest lucru să aibă loc", a spus el. "În curând vom lucra şi în alte locuri, le vom schimba. Toate acestea sub protecţia totală a IDF şi a guvernului israelian", a declarat Gallant. "Ne-am angajat să rămânem în Gaza şi să ne îndeplinim toate misiunile pentru a aduce înapoi aceste comunităţi; misiunea nu este completă până când nu terminăm cu această problemă numită Hamas", a reiterat ministrul apărării.

Potrivit Reuters, oficialii americani au spus Israelului să fie mai atent la protejarea civililor, pe măsură ce forţele sale continuă să acţioneze.

OMS: MAI MULŢI MORŢI DIN CAUZA BOLILOR DECÂT A BOMBARDAMENTELOR

Mai mult de două treimi din cei 2,3 milioane de locuitori din Gaza şi-au pierdut casele în urma bombardamentelor israeliene, mii de familii dormind în adăposturi improvizate, având cu ei doar bunurile pe care le-au putut căra. Mulţi profită de armistiţiu pentru a se întoarce în casele abandonate sau distruse, scotocind printre dărâmături pentru a mai putea recupera ceva. Între ruine mai zac inclusiv cadavre.

Asediul israelian a dus la prăbuşirea sistemului de sănătate din Gaza, în special în nord, unde nu mai funcţionează niciun spital. Organizaţia Mondială a Sănătăţii a declarat că, în curând, mai mulţi locuitori din Gaza vor muri din cauza bolilor decât din cauza bombardamentelor, pentru că mulţi dintre ei nu au acces la medicamente, vaccinuri, apă potabilă şi igienă şi nu au hrană.