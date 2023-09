Recursul la hotărârea care a stabilit că Ed Sheeran nu a plagiat o melodie a lui Marvin Gaye a fost retras

Moştenitorii unuia dintre compozitorii melodiei lui Marvin Gaye "Let's Get It On" au convenit să renunţe la atacarea verdictului dat de un tribunal american care a stabilit că artistul pop britanic Ed Sheeran nu a plagiat această piesă clasică în hitul său "Thinking Out Loud", transmite joi Reuters, conform Agerpres.

Potrivit unui document depus miercuri la tribunal, moştenitorii lui Ed Townsend, care a compus "Let's Get It On" împreună cu Marvin Gaye, îşi vor retrage recursul, acesta nemaiputând fi reînnoit.

Reprezentanţii lui Ed Sheeran, casa lui de discuri Warner Music Group, editorul său muzical Sony Music Publishing şi reprezentanţii lui Townsend nu au răspuns imediat, joi, solicitărilor de a comenta şi de a oferi mai multe informaţii, notează Reuters.

Moştenitorii lui Townsend i-au dat în judecată pe Sheeran, Warner Music şi Sony Music pentru încălcarea drepturilor de autor în 2017, susţinând că hitul lui Sheeran din 2014 "Thinking Out Loud" a copiat "esenţa" piesei lui Gaye din 1973, inclusiv melodia, armonia şi ritmul acesteia.

Avocaţii lui Ed Sheeran au formulat o contestaţie în acest caz urmărit îndeaproape, afirmând că orice asemănări între cele două melodii presupun ''elemente constitutive'' muzicale, care nu pot fi protejate de drepturi de autor.

Un juriu a stabilit după un proces de şase zile, în luna mai, că melodia lui Sheeran nu a încălcat drepturile de autor ale lui Townsend în "Let's Get It On".

După proces, Sheeran a spus că decizia "va ajuta la protejarea procesului creativ al compozitorilor din Statele Unite şi din întreaga lume''.

Ulterior, în aceeaşi lună, judecătorul care a prezidat procesul a decis, de asemenea, că Sheeran nu a prejudiciat partea din drepturile de autor ale lui Townsend asupra melodiei deţinută de creatorul Bowie Bonds, Structured Asset Sales LLC, creată de David Pullman. Compania lui Pullman are un proces separat pe rol împotriva lui Sheeran, bazat pe drepturilor sale de autor în înregistrarea "Let's Get It On". Structured Asset Sales LLC nu a răspuns imediat unei solicitări de a comenta retragerea recursului de către moştenitorii lui Ed Townsend.