Regiunea CCG a fost una dintre regiunile cheie vizate de țările UE pentru aprovizionarea cu GNL în încercarea lor de a se diversifica departe de energia rusă

Companiile petroliere de stat din regiune, cum ar fi compania emblematică a EAU, ADNOC, profită de conflictul Rusia-Ucraina pentru a-și extinde producția de gaze naturale și pentru a-și crește simultan angajamentele de investiții pentru a viza piața gazelor din Europa, a declarat Kamco Investment, cu sediul în Kuweit, în cel mai recent raport al său privind piața gazelor naturale din mai 2023, informează timesofoman.com.

"ADNOC (Abu Dhabi National Oil Company) construiește în prezent o capacitate suplimentară de GNL și își mărește amprenta internațională de producție de gaze naturale în alte state din regiunea Orientului Mijlociu. Compania a anunțat că a preluat o participație strategică în compania de gaze offshore a Israelului, NewMed Energy."

"Mai mult, compania energetică a mai transmis că filiala sa, ADNOC Logistics & Services, a implementat cinci noi transportoare de gaze foarte mari (VLGCs) care au fost construite în China. Navele sunt destinate să expedieze GPL, dezvoltând în continuare capacitatea Adnoc de a satisface cererea tot mai mare de gaze la nivel mondial.

Pe de altă parte, Qatarul și-a recăpătat poziția de cel mai mare exportator de GNL din lume în 2022, potrivit Forumului țărilor exportatoare de gaze (GECF). Raportul Kamco Invest a mai spus că Qatarul a exportat aproximativ 80 de milioane de tone de GNL în 2022, urmat de Australia (79 de milioane de tone), SUA (78 de milioane de tone) și Rusia (32 de milioane de tone).

În 2022, SUA a fost principalul motor al exporturilor globale de GNL, alte țări exportatoare de gaze, cum ar fi Qatar, Rusia și Norvegia, contribuind puțin la creșterea exporturilor de GNL. Spre deosebire de 2022, lucrurile arată diferit până acum. În martie-2023, Qatarul a fost forța motrice a exporturilor de GNL în statele membre GECF. Creșterea totală a exporturilor de GNL de către statele GECF a crescut cu 6,7% (1,11 milioane tone) an/an în perioada martie-2023, ajungând la 17,66 milioane de tone. Qatarul a reprezentat 0,62 milioane de tone sau 56% din totalul exporturilor de GNL de către țările membre GECF. Creșterea exporturilor de GNL din Qatar a fost atribuită activității de întreținere mai scăzute în 2023 față de 2022.

Raportul Kamco Invest a mai spus că prețurile gazelor naturale au scăzut de la începutul anului. Cererea moderată de iarnă și sentimentul negativ față de consumul industrial alimentat de creșterile agresive ale ratei Rezervei Federale a SUA au avut un impact negativ asupra perspectivelor cererii. Indicele lunar al gazelor naturale al Băncii Mondiale a scăzut cu 59,1% în ultimele șase luni, subliniind sentimentul global mai slab al mărfurilor.

Uniunea Europeană, prima penurie de gaze

Iarna trecută, țările europene s-au confruntat pentru prima dată cu penuria de gaze de iarnă ca urmare a crizei conflictului Rusia-Ucraina. Cu toate acestea, penuria de gaze de iarnă nu s-a materializat pentru țările europene din cauza iernilor blânde, iar statele UE asigură alternative la gazul rusesc.

Potrivit Băncii Mondiale, prețurile gazelor naturale din SUA pentru perioada aprilie-2023 au scăzut cu 66,9% de la an la an (an/an) pentru a ajunge la 2,16 dolari pe unitate termică britanică (MMBtu) de milioane de dolari. În mod similar, prețurile europene la gazele naturale pentru perioada aprilie-2023 au scăzut cu 58,0% față de luna precedentă, la 13,52 dolari pe MMBtu, în timp ce prețul mediu lunar al GNL japonez pentru aprilie-2023 a înregistrat o scădere de 3,4% an/an la 15,73 dolari pe MMBtu. Prețurile spot ale gazelor naturale și GNL în Europa și Asia au înregistrat trei scăderi lunare consecutive în perioada decembrie-2022 - martie-2023. În martie-2023, prețurile spot nea GNL au avut o medie de 13,35 USD pe MMBtu, în timp ce prețurile spot medii lunare ale TTF au oscilat în jurul valorii de 13,87 USD pe MMBtu.

În ceea ce privește consumul, se estimează că consumul global de gaze naturale va crește cu aproximativ un procent în 2023, determinat de SUA, China și anumite piețe emergente, în special în regiunea Asia-Pacific, potrivit Forumului țărilor exportatoare de gaze. Consumul de gaze din UE a scăzut în ultimele trei luni ale anului. Consumul de gaze din UE a scăzut cu 19% de la an la an, la 40 de miliarde de metri cubi (mc) în ianuarie-2023, în principal din cauza temperaturilor peste medie care au afectat cererea de încălzire în sectorul rezidențial, precum și a măsurilor de reducere a consumului de gaze.

Comparativ, consumul de gaze din SUA a scăzut cu 8,8% de la an la an, în principal din cauza decelerării activității industriale, precum și a temperaturilor mai calde. Pentru perioada februarie-2023, consumul de gaze din UE a înregistrat o scădere marginală de 0,1% an/an, ajungând la 38,5 miliarde de euro, în timp ce consumul de gaze naturale din SUA a înregistrat o scădere de 5,9% an/an în aceeași perioadă. Consumul de gaze naturale al Uniunii Europene a continuat să scadă în perioada martie-2023, în condițiile în care blocul comunitar a înregistrat un declin de 13% de la an la an, la 34,1% față de anul precedent.

Cererea de gaze naturale din China este în continuă creștere

Pe măsură ce cererea de gaze naturale din Europa și SUA a scăzut, consumul de gaze naturale al Chinei a crescut de la începutul anului 2023. În februarie-2023, cererea de gaze naturale din China a crescut cu 4,6% de la an la an, la 31%, în principal din cauza relaxării măsurilor pandemice și a mușcăturii de vreme mai rece decât se preconizase.

Cererea de gaze naturale a Chinei este așteptată să crească cu 19bcm sau 5,1% în 2023, pentru a ajunge la 386,5bcm, potrivit Institutului de Cercetare CNPC. Creșterea sectorului industrial din China, în special a oțelului și a sticlei, este prognozată să conducă partea leului din creșterea consumului țării în cursul anului. Consumul de gaze al Japoniei a scăzut cu 1,9% de la an la an în perioada martie-2023 la 9bcm, în cea mai mare parte determinată depoliticile de economisire a energiei și de impactul vremii blânde de iarnă. În schimb, consumul de gaze naturale al Indiei a înregistrat o creștere de 4,2% an/an atât în ianuarie-2023, cât și în februarie-2023, ajungând la 4,5 bcm în februarie-2023.

Creșterea consumului de gaze naturale din India a fost susținută în principal de revigorarea sectorului îngrășămintelor din țară, care a cunoscut o creștere de 31% de la an la an în februarie-2023.