Reprezentantul PPU-sl în BES 1 care apare în imagini: 'Nu este nimic ilegal prin a intra în zona de depozitare a sacilor'

Reprezentantul Partidului Puterii Umaniste social-liberal (PPU-sl) în biroul electora Sector 1, Mihai Valentin Gâlcă, care apare în imaginile în care sunt prezenţi şi persoane de la USR-PLUS precum şi şeful BES 1 a spus că sarcinile sale au fost procedurale şi legale, în contextul în care face parte din biroul electoral de sector. „Nu este nimic ilegal prin a intra în zona de depozitare a sacilor sosiţi şi care aveau nereguli constatate în noaptea respectivă, mai degrabă în dimineaţa respectivă. În imaginile prezentate într-adevăr sunt singur, dar vă spun imaginea a fost trunchiată, că mai există ţi anterior o înregistrare în care am fost însoţit chiar şi de către preşedintele biroului electoral de sector”, a declarat acesta la Digi 24. El a adăugat că în sacul pe care l-a depozitat erau cele patru dosare şi ştampila secţiei de vot, probabil acelaşi tip de documente erau şi în restul sacilor.

„Datorită faptului că sunt reprezentantul PPU-sl în biroul electoral Sector 1, membru, sarcinile au fost procedurale şi chiar legale. Nu este nimic ilegal prin a intra în zona de depozitare a sacilor sosiţi şi care aveau nereguli constatate în noaptea respectivă, mai degrabă în dimineaţa respectivă. În imaginile prezentate într-adevăr sunt singur, dar vă spun imaginea a fost trunchiată, că mai există ţi anterior o înregistrare în care am fost însoţit chiar şi de către preşedintele biroului electoral de sector. Pentru o perioadă scurtă de timp, după care eu am urcat pe maldărul de saci, depozitând în zona indicată şi zona pe care am stabilit-o împreună cu secţiile de vot care efectiv nu s-au închis şi care aveau probleme în calcule, în fond”, a declarat Mihai Valentin Gâlcă vineri la Digi 24, întrebat cum a avut acces în acea încăpere şi ce s-a întâmplat acolo.

Întrebat ce era în acei saci, Gâlcă a răspuns: „În toţi sacii care erau depozitaţi în colţul respectiv bănuiesc că era aceleaşi documente ca şi în sacul pe care l-am depozitat eu: cele patru dosare şi ştampila secţiei de vot”.

Chestionat cum se face accesul în această încăpere şi dacă exista posibilitatea ca un străin, ca o persoană care nu face parte din BES să aibă acces la aceste documente, Mihai Valentin Gâlcă a făcut referire la prevederile legale care arată că la lucrările pe care le efectuează biroul electoral pot asista candidaţi şi persoanele acreditate.

„Conform articolului 98 de la litera 4 din legea 115/2015 «la lucrările efectuate de biroul electoral de circumscripţie pot asista candidaţii şi persoanele acreditate în acest scop, precum şi persoanele prevăzute la art. 93 alin. (1)». Nu ştiu ce susţine domnul Tudorache (candidatul PSD la Primăria Sector 1 - n.r.), dar totul a decurs procedural, legal, din punct de vedere al procedurilor, asigurând o transparenţă pe imaginile care sunt prezentate în momentul de faţă, precum aţi spun şi dumneavoastră că eu sunt în calitate de martor. Am mai fost martor la circa de poliţie Sector 4, ieri, în plângerea penală sau la sesizarea organelor de cercetare penală şi totul a decurs conform legii, din punct de vedere procedural. Accesul în încăpere ca membru în BES 1 nu am făcut decât să depun actele care nu erau concludente şi care urmau să fie reverificate ulterior, a doua zi. Bănuiesc că se şi vede că era o oră târzie, în condiţiile în care activitatea noastră în birou a început duminică dimineaţă la orele 6.00 şi s-a finalizat în data de 29 septembrie, la orele 3.00 dimineaţa”.

Întrebat dacă aaccesul celor de la USR-PLUS în încăpere a avut loc în mod ilegal, reprezentantul PPU-sl a replicat: „Nu consider că a fost ilegal, pentru că potrivit prevederilor legale, pot asista candidaţi şi persoanele acreditate, dacă au solicitat acest lucru. Nu am cunoştinţă, dar bănuiesc că permiţându-li-se accesul totul a fost legal”.

Chestionat mai departe dacă exista posibilitatea ca Dan Barna să fi avut în vreun fel acces fără să fie văzut în această încăpere în care sunt sacii cu semnături, voturi, procese verbale şi dacă avea posibilitatea să intre cu un pix şi să modifice procese verbale, Mihai Gălcă a spus: „În primul rând, nu ştiu dacă Dan Barna a fost în această încăpere. Nu am cunoştinţă despre acest aspect, dar slabe şanse, deoarece în spatele uşii care se deschide în interiorul încăperii este o echipă a Jandarmeriei Române. Intrarea în încăperea respectivă era anunţată inclusiv preşedintele BES 1”.

El a concluzionat, întrebat dacă există posibilitatea să fi fost comisă vreo fraudă la biroul electoral sector 1 că din ce ştie el nu, „sub nicio formă”.

„Toată echipa a acţionat conform legislaţiei”, a completat Gâlcă.

Biroul electoral al Circumscripţiei Electorale Sector 1 Municipiul Bucureşti a venit joi cu precizări în legătură cu imaginile apărute în spaţiul public şi spune că, imaginile filmate în noaptea de 28 spre 29 septembrie apar preşedintele BES 1 şi preşedintele secţiei de votare pentru a ridica sacul care conţine semnăturile votanţilor.

„Alături de aceştia se aflau şi reprezentanţi USR-PLUS, care în conformitate cu dispoziţiile art. 98 alin. 4 din Legea nr. 115/2015, au solicitat să participe la procedură, cerere admisă de către preşedinte tocmai pentru a se asigura transparenţa procesului electoral”, prezicează sursa citată. BES 1 adaugă că activităţile desfăşurate în interiorul încăperii au avut ca obiect exclusiv ridicarea unui sac care conţinea lista cu semnăturile votanţilor, sac care a fost înmânat preşedintelui secţiei de votare. „Ulterior, semnăturile de pe listele electorale au fost numărate din nou de către preşedintele secţiei de votare, sub coordonarea unui membru al Biroului Electoral al Circumscripţiei Electorale Sector 1, pentru a verifica dacă acestea coincid cu semnăturile notate pe procesul-verbal de consemnare a rezultatelor votării, conform dispoziţiilor art. 6 din hotărârea nr. 98 din 15.09.2020 a BEC”.

BES 1 mai spune, referitor la prezenţa liderului USR, Dan Barna, în incinta sediului biroului electoral de sector că acesta s-a prezentat în noaptea de 28 spre 29 septembrie pentru a solicita informaţii cu privire la stadiul verificării proceselor-verbale de consemnare a rezultatelor alegerilor, „posibilitate pe care o avea orice persoană, întrucât în acea încăpere se afla şi registratura Biroului Electoral al Circumscripţiei Electorale Sector 1”.

Dan Barna a declarat că imaginile apărute în spaţiul public, cu oameni care caută între sacii cu buletinele de vot, că a fost o activitate „firească” şi că au fost „o grămadă de minciuni” despre aceste imagini.

