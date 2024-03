Revenire neașteptată în PSD, după ce a părăsit cursa parlamentară cu DNA pe urmele lui

Decebal Făgădău revine în politică! După ce DNA anunța, în toamna anului 2020, că fostul primar al Constanței este trimis în judecată alături de mai multe persoane, între care şi Radu Mazăre, în luna ianuarie 2024 procurorii au dispus clasarea dosarului, astfel că Făgădău a scăpat de acuzația de abuz în serviciu.

Odată izbucnit dosarul de la DNA, Decebal Făgădău a demisionat din PSD, el deținând și funcția de președinte al organizației municipale și pe cea de pe cea de președinte executiv al filialei județene. Ca urmare a demisiei din partid, Decebal Făgădău nu a mai candidat la alegerile parlamentare din decembrie 2020. Dosarul a fost clasat în 2024, astfel că Făgădău a anunțat că revine în politică după o (binemeritată) pauză. Fostul primar al municipiului Constanța urmează să revină tot în Partidul Social Democrat.

Potrivit unor surse politice acesta ar putea candida la alegerile parlamentare din partea PSD.

„Îmi voi depune adeziunea și am venit aici pentru a felicita candidații și a le dori mult succes in alegeri și să mă întâlnesc cu foștii colegi și cu dumneavoastră. Mi-am dat demisia din PSD în momentul în care am avut probleme cu justiția. Cum acestea s-au încheiat, am luat decizia de a mă întoarce în politică“ - a precizat astăzi Decebal Făgădău citat de Ziua de Constanța.

„M-am întors să îl sfătuiesc pe Horia, din experiența mea, pentru ca orașul să revină la unul normal. Îmi pare rău că proiectele mele au fost implementate așa, dând peste cap viața constănțenilor, de aceea îl voi sprijini pe Horia Constatinescu ca să câștige. Nu va fi o campanie ușoară, dar am încredere în ei ca oameni și sper să nu facă aceleași greșeli pe care le-am făcut eu“, a adăugat Făgădău în cadrul conferinței organizate în această după-amiază.

„Mă bucur că Decebal a revenit, sunt sigur că va avea un loc important în campanie pentru Primărie și CJC“ - a precizat Felix Stroe, președintele Organizației Județene a PSD Constanța.

Cum l-a târât Radu Mazăre pe Decebal Făgădău în vizorul DNA

Cazul în care a fost cercetat Decebal Făgădău de către DNA Constanța s-a axat pe acuzații de abuz în serviciu și complicitate la obținerea de foloase necuvenite, în legătură cu controversatul complex Riviera Residence. Trimis în judecată în 2020, dosarul a fost restituit la DNA de Curtea de Apel Constanța, pentru refacerea rechizitoriului. Dosarul nu s-a mai întors în instanță nici după doi ani, așa că faptele s-au prescris.

Cazul l-a implicat inițial pe Decebal Făgădău, care a ocupat funcția de primar al municipiului Constanța la momentul presupuselor infracțiuni. Radu Ștefan Mazăre, care a fost, de asemenea, primar al Constanței în perioada investigată, s-a confruntat cu acuzații de complicitate la abuz în serviciu. În plus, printre ceilalți funcționari implicați în acest caz se numără Nicoleta Constantin, fost șef al Serviciului Autorizații Construcții din cadrul Primăriei Constanța; Fulvia Antonela Dinescu, fost director executiv adjunct al Direcției Administrație Publică Locală din cadrul Primăriei Constanța; Luiza Elena Tănase, fost arhitect șef al municipiului Constanța; Mariana Munteanu, inspector în cadrul Primăriei Constanța - Direcția Urbanism; Viorel Ionescu, arhitect; și omul de afaceri Florin Cârstocea.

Acuzațiile aduse inculpaților se învârteau în jurul implicării acestora în reautorizarea ilegală a construcției complexului de lux Riviera Residence, care era deja finalizat în proporție de 95% pe plaja Mamaia. Această reautorizare a avut loc după ce autorizația de construcție inițială fusese anulată definitiv și irevocabil de către instanța civilă.

Florin Cârstocea, care deține complexul Riviera Residence prin firma sa RHC City Crown, a fost acuzat și de complicitate la abuz în serviciu, dacă funcționarii publici au obținut foloase necuvenite.

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Constanța au dispus clasarea cauzei față de toți inculpații.