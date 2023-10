Rezoluția ONU care cere încetarea imediată a focului în Gaza a fost adoptată cu o majoritate covârșitoare/ România s-a abținut

O sută douăzeci de țări au votat în favoarea rezoluției introduse de Iordania, în timp ce doar 14 țări au votat împotrivă, printre care Statele Unite, Austria, Croația, Cehia, Fiji, Guatemala, Ungaria, Israel, Insulele Marshall, Micronezia, Nauru, Papua New Gineau, Paraguay și Tonga.

Patruzeci și cinci de țări s-au abținut, inclusiv România, Australia, Canada, Finlanda, Germania, Grecia, India, Irak, Italia, Japonia, Olanda, Polonia, Coreea de Sud, Suedia, Tunisia, Ucraina și Regatul Unit.

Rezoluția solicită încetarea imediată a focului în Gaza, eliberarea tuturor civililor, protejarea civililor și a instituțiilor internaționale și asigurarea unei treceri sigure a ajutorului umanitar în Fâșie.

Inițiativa este complet simbolică, dar evidențiază sprijinul internațional copleșitor pentru palestinieni, în contextul campaniei militare a Israelului după atacul Hamas din 7 octombrie.

USA was one of just 14 countries to vote against a General Assembly Resolution calling for “an immediate, durable and sustained humanitarian truce leading to a cessation of hostilities.” pic.twitter.com/mowPZhbk8C