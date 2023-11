Robert Cazanciuc, mesaj dur pentru magistrați: 'Nu pot să înţeleagă lucrul ăsta, sunt liberi să facă altceva'

Vicepreşedintele Senatului, Robert Cazanciuc, fost ministru al Justiţiei şi fost magistrat, povesteşte că în anii 1990 avea, ca procuror, un salariu de 80 de dolari pe lună, iar în prezent pensia unui fost procuror a ajuns la 100 de dolari pe zi. El spune că nu e normal ca pensia unui magistrat să fie mai mare decât salariul şi e de părere că şi magistraţii trebuie să înţeleagă că nu e un privilegiu pe care îl au şi au o datorie în continuare.

Întrebat, sâmbătă, în emisiunea Insider Politic, la Prima Tv, dacă în opinia sa este corect ca pensia medie a unui magistrat să fie de 20.000 de lei iar pensia medie în sistemul contributiv să fie de zece ori mai mică, Robert Cazanciuc a răspuns: „Am fost şi magistrat şi cred că sunt, în momentul de faţă, nu ştiu dacă e de bine sau de rău, singurul din Parlamentul României care a trecut prin cele trei puteri. Eu, când am început ca procuror activitatea, în 1995, aveam salariu 80 de dolari pe lună. După doi ani de zile mi-am cumpărat o Dacie 1300 din Germania şi ca să fac naveta cu maşina ne adunam patru procurori ca să putem plăti benzina. Altfel nu puteam. Deci din salariul meu mi-era imposibil să merg în fiecare zi cu maşina şi când a intrat Palatul de Justiţie în reparaţii şi ne-au împrăştiat care încotro, a trebuit să găsim formule şi puneam mână de la mână să cumpărăm benzină. Astăzi e o istorie aproape neverosimilă. Dacă salariul meu era 80 de dolari pe lună, azi pensia e de o sută de dolari pe zi. Am avut discuţia cu mulţi dintre ei şi am spus că s-a ajuns la un nivel... cred că suntem raportat la salariul mediu, pe locul I, II, III, oricum pe podium în Europa”; a povestit Robert Cazanciuc sâmbătă, la Prima Tv, la emisiunea Insider Politic.

El a precizat că a avut discuţii cu magistraţi cărora le-a propus să iniţieze chiar ei un demers prin care să arate că „nu e normal” ca pensiile să fie mai mari decât salariile.

„E clar că e nevoie de protecţie. (...) Şi pensia este parte a componentei de protecţie a magistratului. Numai că ce s-a întâmplat în ultimul timp – şi le-am spus de câţiva ani de zile, ”Iniţiaţi voi un demers în care să spuneţi nu e normal să ai pensia mai mare decât salariul, pentru că o să vină la un moment dat cineva din afară, o să vadă lucrurile astea şi o să spună: dar ce faceţi voi de ani de zile aici”? Sigur, nu e vina neapărat a lor, au fost diverse mecanisme normative care au condus la situaţia asta, dar când vezi lucrul ăsta anormal nu te bucuri de el şi spui ”Lasă că stau aşa până află cineva şi modifică ulterior. Eu mă aştept totuşi, ca având aceste salarii care îi pun la adăpost pe oameni în momentul de faţă... (...) Dincolo de pensia medie, eu cred că chestiunea trebuie privită din perspectiva responsabilităţii. Eu când primesc, ca procuror, un salariu de 5000 de euro, sau ca judecător, şi mă uit în jurul meu cum trăiesc oamenii, şi eu sunt ferit de necazurile pe care le au alţi oameni, că aşa este fişa postului, hai să încerc să dau ceva înapoi! Şi aţi văzut, după celebra crimă de la Sibiu au fost găsiţi undeva în Anglia doi dintre criminali şi ce să vezi? Din România, judecătorul care trebuia să emită un mandat avea telefonul închis, că era weekend. Aşa ceva nu se poate pur şi simplu! Tipul ăsta de caz ne arată că magistraţii, în interiorul sistemului, mai au multe de făcut în a-i convinge pe oameni să fie cât se poate de responsabili, de fapt în a-i selecta iniţial”, mai spune Cazanciuc.

El arată că de mai mulţi ani încearcă să schimbe sistemul de la Institutul Naţional de Magistratură.

„Eu cred că salarizarea este potrivită pentru funcţia socială a unui judecător, numai că judecătorii şi procurorii mai au o datorie faţă de societate: să înţeleagă că nu e un privilegiu pe care îl au şi au o datorie în continuare. Nu pot să înţeleagă lucrul ăsta, sunt liberi să facă altceva. (...) Dacă îşi dau seama la un moment dat că nu pot să ducă sarcina asta socială, e bine să plece cât mai devreme, ca să nu încurce sau să nu strice vieţile altor oameni”, mai spune fostul ministru Justiţiei.