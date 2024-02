FOTO-VIDEO Rogozin îl compară pe șeful Pentagonului cu o gorilă: 'Maimuțelor ar trebui să li se spună maimuțe!'

„Înainte de a se îmbolnăvi, secretarului american al apărării, Lloyd Austin, îi plăcea să fie fotografiat cu pigmei”, a spus Rogozin, care a atașat o poză cu o gorilă lângă Austin. Postarea a fost reclamată pe X ca fiind rasistă.

„Maimuțelor ar trebui să li se spună maimuțe”, a mai spus Rogozin, ulterior; el a atașat o filmare cu două gorile cum dansează.

Astronautului american Scott Kelly, fratele senatorului democrat Mark Kelly.

„Dimon, având în vedere că ești, de fapt, un nazist, rasismul tău dezgustător nu este deosebit de surprinzător. Ești pur și simplu gelos pe un general adevărat, cu experiență reală de luptă, pentru că tu ești un soldat fals cu medalii false. Când te vei întoarce în Ucraina pentru a te juca din nou de-a soldații? Nu uita să îți aduci scutecele blindate”, a scris Scott Kelly pe X.

Dimon, given that you are, in fact, a Nazi, your disgusting racism is not particularly surprising. You are simply jealous of a real general with his real combat experience, because you are a fake soldier with fake medals. When are you going to return to Ukraine to play soldiers…