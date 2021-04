Un român a bătut singur 4 poliţişti italieni

Un tânăr român a bătut de unul singur patru poliţişti italieni, în gara localităţii italiene Minturno, scrie Adevărul.

O echipă de poliţişti italieni a fost trimisă să intervină în gară după ce au fost sesizați că un grup de trei infractori români au comis o înşelăciune. Doi români au fugit, dar al treilea i-a atacat cu brutalitate pe polițiștii care i-au cerut să se legitimeze. De unul singur, românul în vârstă de 21 de ani i-a bătut pe cei patru, iar unul dintre poliţişti a avut nevoie de cinci copci. Toți polițiștii bătuți au avut nevoie de îngrijiri la spital.

Poliţiştii dau vina pe sistemul care nu le permite să reacţioneze ferm şi să folosească armele din dotare.

Emilio Maddaloni, unul dintre cei patru poliţişti bătuți de român a povestit: „Era ora 7.30 dimineaţa şi am intervenit la o caz de extorcare, raportat de o persoană în vârstă, dar am fost blocaţi de cei trei băieţi. Doi au fugit, iar al treilea a fost cel mai violent. După ce am fost loviţi de multe ori, am reuşit să-l apucăm de mâini şi picioare şi să-l blocăm. Noi nu folosim tehnicile poliţiei americane, nu avem în dotare pistoale cu electroşoc sau altceva”.