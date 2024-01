'România, stat membru Schengen'. Luminița Odobescu și Cătălin Predoiu, declarații de ultim moment: 'Mai avem o etapă' / 'Este o victorie'

Ministrul de Externe Luminița Odobescu a declarat joi seară, la Antena3 CNN, că România este un stat membru Schengen. Anunțul a fost întărit și de ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, prezent și el în studioul Antena3 CNN. „Este o victorie a României”, a subliniat Predoiu.

„Dacă ne uităm la textul deciziei publicate astăzi spune despre aplicarea integrală a spațiului Schengen. Sigur, mai avem o etapă, dar este un pas important în procesul de aderare completă la Schengen, un pas pentru care s-au depus eforturi diplomatice în strânsă legătură de Ministerul de Interne. A fost o muncă de echipă sub coordonarea strânsă a președintelui României, a primului ministru. Am muncit până în ultima zi. Eforturile noastre au fost intense, mai ales în ultima perioadă, dar cred că putem spune că am trecut o etapă. Mai avem de lucru, dar o etapă importantă, pentru că o dată ce suntem acolo, procesul va continua”, a spus Luminița Odobescu.

Ministrul de Interne a spus că „este o victorie a României”.

„România este un stat membru Schengen în virtutea și în temeiul acestei decizii a Consiliului. Cred că acesta este principalul avantaj, acela că am dobândit statul de stat membru Schengen, ceea ce va face mai ușoară lupta în continuare (...) Este o victorie a României, o victorie politică în primul rând”, a spus Predoiu.

Decizia Consiliului Uniunii Europene din 30 decembrie 2023 privind aderarea parțială a României și Bulgariei la Spațiul Schengen a fost publicată în Jurnalul Oficial al UE.



Premierul Marcel Ciolacu a declarat, joi, în şedinţa de Guvern, că România a făcut un mare pas înainte în ceea ce priveşte Schengen, astfel că după 13 ani în care nu s-a întâmplat absolut nimic, am reuşit în sfârşit să avem o decizie politică privind ridicarea graniţelor aeriene şi maritime şi că pentru prima dată, avem un proces ireversibil. El a mai spus că vor continua negocierile astfel încât anul acesta să încheiem definitiv acest proces.

„România a făcut mare pas înainte în ceea ce priveşte Schengen. După 13 ani în care nu s-a întâmplat absolut nimic, am reuşit în sfârşit să avem o decizie politică privind ridicarea graniţelor aeriene şi maritime şi posibilitatea emiterii de vize Schengen”, a spus premierul.

Ciolacu a menţionat că, „pentru prima dată, avem un proces ireversibil”.