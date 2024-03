Rusia face prăpăd cu noua bombă teleghidată FAB-1500: soldați ucraineni se declară terorizați de forța armei de 1,5 tone (video)

Armata rusă a făcut acest lucru transformând o armă de bază din epoca sovietică într-o bombă teleghidată, care poate provoca un crater de cincisprezece metri lăţime, relatează CNN.

Bomba FAB-1500 este, în esenţă, o armă de 1,5 tone, din care aproape jumătate este compusă din explozibili puternici. Ea este lansată de pe avioane de vânătoare, de la o distanţă de 60-70 de kilometri, ceea ce este în afara razei de acţiune a multora dintre mecanismele ucrainene de apărare aeriană. FAB-1500 este un exemplu al modului în care Rusia „pregătește terenul” prin distrugeri masive înainte de a încerca să cucerească un teritoriu, notează CNN.

Videoclipuri recente de pe liniile de luptă din regiunea Doneţk au ilustrat puterea imensă a acestor bombe, deoarece au lovit centrale termice, fabrici şi blocuri turn - locuri de unde ucrainenii îşi coordonează, în general, apărarea.

FAB-1500 este dirijată spre ţintă printr-un sistem de ghidare şi aripi detaşabile care îi permit să planeze spre ţintă. Joseph Trevithick, care a scris despre dezvoltarea bombei pentru TheWarZone, spune că acestea "oferă pentru multe dintre avioanele tactice ale Rusiei o nouă opţiune de lovitură, mult mai distructivă, care îi ajută, de asemenea, pe piloţi să stea mai departe de apărarea inamicului".

Un soldat din cadrul Brigăzii 46 Aeromobile din Ucraina aflat în oraşul Krasnohorivka din Doneţk, pe linia frontului, a declarat pentru CNN săptămâna trecută că anterior, ruşii bombardau doar cu artilerie.

"Acum, orcii (ruşii) au ocupat oraşul mai agresiv şi au început să folosească mijloace ale forţelor aeriene, în special FAB-1500. De ce folosesc FAB-1500? Pentru că pagubele produse de acesta sunt foarte grave. Dacă supravieţuieşti, garantat vei avea o contuzie", a explicat soldatul ucrainean. "Pune multă presiune asupra moralului soldaţilor. Nu toţi băieţii noştri pot rezista. Deşi erau mai mult sau mai puţin obişnuiţi cu FAB-500 până acum, FAB-1500 este un iad", a spus ucraineanul.

Utilizarea bombelor FAB a devenit un element esenţial în ofensiva rusă din regiunea Doneţk, în special pentru a pune la pământ apărarea ucraineană din Avdiivka şi din jurul acestui oraş, care a căzut în februarie.

FAB-1500 este cea mai puternică dintr-o familie de "bombe stupide" din epoca sovietică, care acum este transformată la o uzină de lângă Moscova într-o versiune ieftină, dar puternică, a unei rachete.

Aşadar, ruşii au o putere de foc foarte mare pe care o pot aduce asupra apărării fixe, crescând numărul victimelor ucrainene, deşi nu suficient de mult încă pentru a schimba în mod fundamental liniile de front, scrie CNN.

"Aceasta nu este o transformare ieftină sau rapidă, dar totuşi este mult mai puţin decât milioanele de dolari cât costă o rachetă. Sunt câţiva bănuţi în comparaţie cu o rachetă", arată Ihnat.

Avioanele ruseşti care expediază aceste bombe nu sunt totuşi invulnerabile. Forţele aeriene ucrainene au afirmat că au doborât mai multe avioane de luptă Su-34 în ultimele săptămâni. Dar marea parte a apărării antiaeriene ucrainene nu are raza de acţiune necesară pentru a lovi avioane aflate la o distanţă de 70 de kilometri.

Complexul Patriot al SUA este cam singura apărare care are raza de acţiune necesară pentru a contracara ameninţarea, dar ucrainenii au un număr limitat. Iar aprovizionarea cu rachete pentru Patriot este în criză, având în vedere întârzierea din Congresul SUA pentru aprobarea unui nou pachet de ajutor militar pentru Ucraina.

Oficialii ucraineni, de la preşedintele Volodimir Zelenski în jos, au pledat aproape zilnic pentru arme de apărare antiaeriană cu rază de acţiune mai mare pentru a respinge ameninţarea aeriană rusă. Este puţin probabil ca avioanele de luptă F-16 pe care piloţii ucraineni se antrenează în prezent să se ridice pe cerul Ucrainei până în a doua jumătate a anului, dar ar putea forţa avioanele de luptă ruseşti să stea mai departe.

Între timp, forţele ucrainene de pe linia frontului, în special în Doneţk, sunt expuse unui val de lovituri aeriene ruseşti - uneori mai mult de 100 într-o zi, potrivit Statului Major General ucrainean.

????????⚔️???????? Russian FAB-1500 airstrike in Krasnohorivka. Reminder that the pathetic quantity of F-16s that has been pledged to Ukraine, still hasnt arrived. pic.twitter.com/Vai0WXVzfg