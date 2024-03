Rușii atacă dezlănțuit în Kiev: val de explozii în capitala Ucrainei/ VIDEO

Potrivit administraţiei locale, în cartierul Sviatoşinsk, resturi de rachetă au căzut pe o grădiniță, iar în cartierul Şevcenko au luat foc mai multe maşini. Fragmente de rachete au căzut şi pe teritoriul unei întreprinderi din cartierul Podilsk. Alte resturi de rachete au căzut pe o clădire de locuințe din cartierul Sviatoşinsk. Un apartament dintr-o clădire rezidențială este în flăcări în cartierul Şevcenko.

Un incendiu a izbucnit la o instalaţie energetică și într-o clădire nerezidențială cu două etaje din cartierul Podilsk, ca urmare a căderii fragmentelor de rachetă. În cartierul Sviatoşinsk, au fost avariate două clădiri cu nouă etaje. Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a raportat că 10 oameni au fost răniţi, în urma atacului de noaptea trecută.

Știre inițială

O duzină de explozii puternice au fost auzite începând cu ora 05.00 (03.00 GMT), la fel ca şi focuri ale apărării antiaeriene.

Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a relatat că au căzut "resturi de rachete" în unele părţi ale capitalei, inclusiv pe o "clădire rezidenţială", şi cu "maşini în flăcări", într-un mesaj pe Telegram.

????????????????⚡ Loud explosions reported in Kiev, as Russia launches Hypersonic and Ballistic missiles towards the city. pic.twitter.com/5kmETJODVI