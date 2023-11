S-a format Blocul Suveranist Român. Cine sunt cele 7 partide care au decis să concureze AUR în anul electoral 2024

Șapte partide s-au unit și au format o mișcare politică, ”Blocul Suveranist Român” menită să aducă o schimbare „radicală” a societăţii, reformă constituţională „profundă”, dar și o opoziție la George Simion și a actualei clase politice din România.

„După 33 de ani în care lucrurile au stagnat, în care există, în mod evident, un declin pe foarte multe segmente ale societăţii noastre, credem noi, cei din BSR, că trebuie făcută o reformă profundă, reforma radicală constituţională.

Este ceea ce am îndrăznit şi am numit a treia republică. Noi am început să numărăm republicile din 1948. (…) Eu cred că avem nevoie de o mişcare radicală, de schimbarea radicală a acestei societăţi, avem nevoie să punem această valoare fundamentală a noţiunii de republică, accentul pe cetăţean, ceea ce nu s-a pus nici în prima republică, (…) nu s-a pus nici în a doua republică, cea în care trăim. Am venit să punem în discuţie un proiect de ţară. (…)

Noua republică trebuie să fie republica întregii societăţi, o republică plecată de la cetăţean către structura statală şi nu invers, cum au fost primele două republici (…). Nu facem nimic altceva decât să încercăm să creăm o coeziune. (…) Nu avem nevoie de un far călăuzitor, de un fuhrer sau de un tătuc al naţiunii – ştiu că unii se vizează aşa ceva. Sper ca noi să reuşim să ne coagulăm în jurul unor idei şi principii”, a transmis Dan Chitic, Dan Chitic, preşedintele Partidului Coaliţia pentru Naţiune.

Potrivit lui Ninel Peia, preşedintele Partidului Neamul Românesc, actuala clasă politică este „la dispoziţia factorilor externi”.

„Timp de 34 de ani, politicienii noştri care au ajuns la vârf au fost susţinuţi din afară şi au servit interese străine. Aceşti oameni politici şi-au uitat coloana vertebrală, nu sunt bărbaţi de stat, au vândut ţara la mezat. Le spunem acum noi, cei de la Blocul Suveranist: s-a terminat”, a afirmat Peia.

La rândul său, Silviu Pandrea, preşedintele Partidul Reformator, a transmis că suveranitatea este elementul „esenţial” şi „fundamental” şi trebuie să fie o prioritate pentru orice partid.

„Considerăm că suveranitatea este elementul esenţial şi fundamental şi trebuie să fie o prioritate pentru orice partid, nu doar din România, ci din orice ţară care se respectă.

Într-o ţară cu suveranitatea şubrezită orice promisiune ar face orice partid politic este lipsită de suport, este lipsită de esenţă, deoarece promisiunile care se fac electoratului nu pot fi respectate şi nu pot fi susţinute atunci când partidele sau politicienii sunt subordonaţi unor alte interese şi atunci nu există practic nicio seriozitate în realizarea acestor promisiuni.

Doar într-o ţară suverană, un partid poate să-şi respecte promisiunile către electorat. Doar într-o ţară suverană, poporul suveran poate să tragă la răspundere politicienii care nu îşi respectă promisiunile faţă de electorat şi poate să îi schimbe fără ingerinţe externe”, a punctat Pandrea.

Din BSR, înfiinţat în urmă cu două luni, fac parte: Partidul Dreapta Republicană, preşedinte Silviu Crăiescu, Partidul Neamul Românesc, preşedinte Ninel Peia, Coaliţia pentru Naţiune, preşedinte Dan Chitic, Blocul Suveranist Român, preşedinte Florin Eremia, Partidul Reformator, preşedinte Negre Tudor, Partidul Uniunea Populară Social Creştină, preşedinte Stelian Sima, Partidul Patria, preşedinte Mihai Cristian.

Potrivit fondatorilor, valorile şi principiile BSR sunt: „Credinţă în Dumnezeu, supremaţia drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, aşa cum sunt ele prevăzute în Constituţie şi în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului;

-recuperarea României – reformă constituţională; recuperarea puterilor şi a instituţiilor, impozitarea marilor averi, susţinerea capitalului românesc;

-renaşterea României, prioritate pentru educaţie, cercetare şi cultura românească, pentru sănătate şi implicarea României profunde în educarea morală, spirituală şi ştiinţifică a neamului românesc;

-meritocraţia şi depolitizarea administraţiei publice, lustraţia şi demilitarizarea/desecuritizarea instituţiilor, serviciilor şi vieţii publice;

-lustrarea tuturor celor ce au participat la jefuirea şi trădarea intereselor ţării în ultimii 33 de ani; răspunderea magistraţilor şi a funcţionarilor publici;

-siguranţa şi apărarea naţională – viziunea BSR este, ca să nu fie război, ai nevoie de pace”.

La eveniment au participat, printre alţii, fostul ministru de Finanţe Eugen Teodorovici şi fostul prim-ministru Viorica Dăncilă.

Recent, liderul AUR, George Simion a lansat o nouă mișcare politică, numită Polul Suveranist, din care mai fac parte Alianța Național Țărănistă condusă de Radu Ghidău, Partidul Republican condus de Marian Cucșa, Forța Identității Naționale -PSL – Ilan Laufer și Alianța Renașterea Naționala – Peter Costea.