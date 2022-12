Şase saci cu gunoi, cadou de Crăciun dăruit primarului din Târgu Mureş de un consilier local

"Am adus un cadou pe care l-am lăsat primarului şi preşedintelui Consiliului Judeţean pentru că ceea ce se întâmplă astăzi nu este altceva decât furt din banul cetăţeanului. Am adus şase saci cu gunoi, pe care i-am pus în faţa Primăriei şi i-am înmânat, la şedinţa Consiliului Local, 6.000 de fotografii cu mormanele de gunoi din oraş', a declarat, presei, Claudiu Maior.Consilierul a făcut acest gest pentru a treia oară, fiind amendat de Poliţia Locală Târgu Mureş cu amendă între 1.000 şi 2.000 lei, pentru aruncarea sau depozitarea deşeurilor de orice fel în afara recipientelor standardizate sau în alte locuri decât cele anume desemnate pentru fiecare categorie de utilizatori.Claudiu Maior este autorul petiţiei online "Stop gunoaielor la Târgu Mureş - Vrem restituirea taxei de salubritate", iniţiată în prima parte a lunii noiembrie, după ce gunoiul din municipiu nu a fost ridicat timp de câteva zile, în urma schimbării operatorului în cadrul Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor Mureş.Primarul din Târgu Mureş, Soós Zoltán, a spus că municipalitatea a făcut tot ce ţine de ea, aplicând operatorului, prin Direcţia Poliţia Locală, amenzi de circa 800.000 lei."Am sancţionat operatorul de salubritate şi vom continua să monitorizăm modul de colectare al deşeurilor din oraş. Au fost aplicate aproape 400 de amenzi şi am informat Direcţia de Sănătate Publică cu privire la situaţia salubrizării din oraş, care a precizat că, după părerea lor, nu ar fi situaţie de urgenţă în oraş", a arătat primarul din Târgu Mureş.Disfuncţionalităţile în ridicarea gunoiului la Târgu Mureş şi în celelalte 18 unităţi administrativ-teritoriale cuprinse în zona a 2- a în cadrul Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor Solide din judeţ au apărut în urma schimbării operatorului, în urma licitaţiei.