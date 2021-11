Scandal la Dinamo. Deian Sorescu conflict cu Mircea Rednic: O săptămână a fost lăsat să se odihnească

Administratorul special Iuliu Mureşan a declarat că jucătorul Deian Sorescu a fost "lăsat o săptămână să se odihnească", după ce acesta a avut un conflict cu antrenorul Mircea Rednic, conform news.ro

"Deian este un jucător cu personalitate, îşi spune părerea. I-a spus ceva antrenorului, a comentat, dar apoi şi-a cerut scuze. A avut o perioadă foarte bună, dar apoi, probabil dezamăgit că nu a fost transferat când a avut o ofertă, nu a mai fost atât de implicat. Am vrut să-l las să plece, dar a avut o discuţie cu firma de insolvenţă şi mi s-a spus că nu poate fi transferat pe suma aceea. O săptămână a fost lăsat să se odihnească, nu a fost trimis la echipa a doua. Şi Nica şi Neicuţescu au fost trimişi la echipa a doua. Filip are o leziune la gambă", a declarat Mureşan, la Digisport.

El a afirmat că Dinamo are nevoie de o victorie pentru a-şi reveni. "Şanse ai la fiecare meci, fiecare meci are istoria lui. Din păcate noi am pierdut 10 meciuri din 14, este jenant, toţi suntem de vină, inclusiv jucătorii, este nevoie de o victorie să ne deblocâm mental", a afirmat Mureşan.