Scene de o violență rar întâlnită, pe străzile din Dublin: extremiștii de dreapta au făcut prăpăd/ Video

Mai multe vehicule, printre care o maşină de poliţie şi un autobuz, au fost incendiate iar unele magazine au fost jefuite, a constatat un jurnalist al agenţiei France Presse.

Calmul a revenit la sfârşitul serii, după evenimente descrise de inspectorul-şef Patrick McMenamin drept "sălbăticie gratuită". Nu s-au înregistrat răniţi grav în pofida "atacurilor" care au vizat forţele de ordine, a adăugat responsabilul poliţist, precizând că au fost mobilizaţi până la 400 de poliţişti.

Pancarte pe care scria "Irish Lives Matter" şi drapele irlandeze au fost fluturate în cursul acestor incidente fără precedent de mai mulţi ani, la care au participat sute de oameni, a remarcat jurnalistul de la AFP.

Violenţele au izbucnit într-un cartier în care locuiesc în special imigranţi şi pe fondul zvonurilor despre originea presupusului agresor, despre care poliţia a indicat doar că este un bărbat în vârstă de peste cincizeci de ani, care a fost internat în spital.



Forţele de ordine au fost vizate de proiectile aruncate de o mulţime care era, de asemenea, ostilă faţă de "media mainstream".



În jurul orelor 22.00 (locală şi GMT), poliţia a raportat că străzile din centrul oraşului Dublin erau "în mare parte calme".



"Nu vom tolera ca unii să folosească fapte îngrozitoare pentru a semăna diviziunea", a declarat într-un comunicat ministrul justiţiei, Helen McEntee, lansând un apel la "calm".



Ea a mai avertizat că atacurile împotriva poliţiei trebuie "condamnate" şi vor fi tratate "cu severitate".



Un responsabil al poliţiei, comisarul Drew Harris, a vorbit despre o "facţiune de huligani nebuni conduşi de o ideologie de extremă dreaptă".



"Faptele" care au avut loc chiar la începutul după-amiezii, în care o femeie şi o fetiţă au fost grav rănite, "nu sunt încă clare", a subliniat el, deplângând "zvonurile" şi "insinuările" răspândite "în scopuri răuvoitoare".



"Irlandezi sunt atacaţi de aceste mizerii", a strigat un individ în timpul confruntărilor, alţii din mulţime amintind despre uciderea unei tinere profesoare de către un cetăţean slovac care a fost recent condamnat la închisoare pe viaţă.



Confruntată cu o criză a locuinţelor, ţara a cunoscut, sub influenţa unor figuri de extremă dreaptă, dezvoltarea unui discurs anti-imigraţie conform căruia "Irlanda este plină".



Potrivit primelor elemente ale anchetei, un bărbat a atacat mai multe persoane în jurul orei 13.30 (local şi GMT), a declarat Liam Geraghty, responsabil al poliţiei locale.



Un suspect a fost arestat, a anunţat premierul irlandez, Leo Varadkar. Potrivit poliţiei, este vorba despre un bărbat de peste cincizeci de ani, care a fost internat în spital.



Poliţia nu caută "pe nimeni altcineva", a declarat Liam Geraghty, subliniind că, având în vedere primele elemente ale investigaţiei, anchetatorii au exclus orice motiv "terorist".



"Se pare că este un atac izolat şi trebuie să stabilim motivele lui", a spus el, referindu-se la folosirea unui cuţit.



Faptele s-au produs în apropierea unei şcoli, potrivit presei irlandeze.



Cei cinci răniţi au fost duşi la mai multe spitale din regiunea Dublin, a informat poliţia.



"Suntem cu toţii şocaţi de evenimentele care au avut loc în Parnell Square", a declarat premierul irlandez într-un comunicat, trimiţând "gânduri de bine" victimelor şi familiilor acestora.



Răniţii sunt o femeie, trei copii mici şi un bărbat, care potrivit unor media este suspectul. O fetiţă de cinci ani şi femeia, în vârstă de aproximativ 30 de ani, sunt "grav" rănite, potrivit poliţiei.



Un băieţel de cinci ani a putut părăsi spitalul, potrivit forţelor de ordine.



"Fără să stau pe gânduri, am traversat strada să ajut", a declarat Siobhan Kearney, martoră a scenei, pentru media irlandeză RTE.



Potrivit relatării sale, atacatorul a fost dezarmat în special cu ajutorul unui tânăr. "Un alt bărbat a luat cuţitul şi l-a pus deoparte", ca să poată fi predat poliţiei, a povestit ea.

BREAKING:



Irish rioters have set the Holiday Inn Express Hotel in Dublin on fire.



The government is using the hotel to house asylum seekers. pic.twitter.com/V1AG4KVcrK