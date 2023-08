Scene incredibile la o grădină zoologică din China: Vizitatorii păcăliți cu oameni costumați în loc de urși / Foto-Video

O grădină zoologică din China este acuzată că folosește oameni costumați în loc de urși. Reprezentanții parcului zoo au respins acuzațiile, potrivit Sky News, anunță Mediafax.

Imaginile publicate pe internet au stârnit dezbaterea. Unul dintre urșii de la Grădina zoologică Hangzhou stă în două picioare într-o poziție specifică oamenilor. Asta i-a făcut pe unii să susțină că, de fapt, este vorba despre un om costumat în urs.

Reprezentanții parcului au respins acuzațiile susținând că în fotografie apar urșii soarelui din Malaezia care sunt mai mici și arată diferit decât alți urși. Urșii soarelui sunt de mărimea unor câini mari, având o înălțime de cel mult 1,3 metri, în comparație cu până la 2,8 metri cât au grizzly și alte specii, potrivit grădinii zoologice. Reporterii locali au fost invitați la grădina zoologică pentru a-i vedea pe urși din apropiere.

Incidente asemănătoare au avut loc și la alte grădini zoologice. Tot în China, unele parcuri zoo au fost acuzate că folosesc câini cu blana vopsită pentru a arăta ca lupii sau pisicile africane, în timp ce despre o grădină zoologică din Egipt s-a spus că a vopsit măgari pentru a arăta ca zebrele.

