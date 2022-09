Scriitoarea Hilary Mantel, de două ori premiată Booker, a murit la vârsta de 70 de ani

Dame Hilary Mantel, autoarea trilogiei bestseller „Wolf Hall”, a murit la vârsta de 70 de ani, a anunţat editorul ei, informează BBC, potrivit news.ro.

Ea a câştigat de două ori Booker Prize, pentru „Wolf Hall” din 2009, prima din seria „Thomas Cromwell”, şi pentru continuarea din 2012 „Bring Up the Bodies”.

Editorul ei a spus: „Suntem devastaţi de moartea iubitei noastre scriitoare, Dame Hilary Mantel. Gândurile noastre se îndreaptă către prietenii şi familia ei, în special către soţul ei, Gerald. Este o pierdere devastatoare şi nu putem decât să fim recunoscători că ne-a lăsat o operă atât de magnifică”.

În România, cărţile semnate de Hilary Mantel au fost editate de Humanitas, Litera.

Dame Hilary Mantel s-a născut în Derbyshire, Anglia, pe 6 iulie 1953. A studiat dreptul la London School of Economics şi Sheffield University. A lucrat ca asistent social şi a trăit în Botswana cinci ani, apoi încă patru în Arabia Saudită, înainte de a se întoarce în Anglia la mijlocul anilor '80, unde o lungă perioadă de timp scrie cronică de film pentru The Spectator.

Printre cărţile ei se numără „Eight Months on Ghazzah Street” (1988); „Fludd” (1989), câştigător al Winifred Holtby Memorial Prize, Cheltenham Prize şi Southern Arts Literature Prize, „A Place of Greater Safety” (1992), câştigător al Sunday Express Book of the Year award; „A Change of Climate” (1994); „An Experiment in Love” (1995), câştigător al Hawthornden Prize pe anul 1996; „Beyond Black” (2005), aflat pe lista scurtă pentru Commonwealth Writers Prize (2006) şi pentru Orange Prize for Fiction (2006) şi pe lista scurtă la Man Booker Prize.

Romanul „Wolf Hall” (2009), prima parte a unei trilogii dedicate ascensiunii şi decăderii lui Cromwell, îi aduce Man Booker Prize şi National Book Critics Circle Award.

În 2012 apare romanul „O regină pe eşafod” („Bring Up The Bodies”), pentru care îi este acordat un al doilea Man Booker Prize, dar şi Costa Book Award.

În 2015, BBC Two a lansat o miniserie de şase episoade având drept subiect acţiunea din „Wolf Hall” şi „O regină pe eşafod”. Este, de asemenea, autoarea unei cărţi autobiografice, „Giving Up the Ghost” (2003), iar recenziile şi eseurile ei au fost publicate în New York Times, The New York Review of Books şi în London Review of Books.