Scriitorul, comedianul și muzicianul britanic Neil Innes a murit la vârsta de 75 de ani

Scriitorul, comedianul și muzicianul britanic Neil Innes, care a fost supranumit "cel de-al șaptelea Python", pentru munca sa din culisele francizei "Monty Python", a murit la vârsta de 75 de ani, potrivit BBC, potrivit Mediafax.

Innes a fost cunoscut pentru realizarea coloanei sonore a celebrelor filme "Monty Python", dar și pentru colaborările sale cu trupa de rock psihedelic cu umor suprarealist Bonzo Dog Doo-Dah Band și cu formaţia The Rutles, celebră pentru parodiile după câncecele The Beatles.

Un purtător de cuvânt al familiei Innes a declarat că Neil nu suferea de nicio boală și că a murit duminică seară.

Membru fondator Monty Python, Sir Michael Palin a declarat: "A fost un scriitor grozav, excentric, inteligent, fără a fi însă pretențios. Și a fost cel mai cald dintre oamenii pe care i-am cunoscut și un prieten minunat".

John Cleese, un alt membru Monty Python, s-a arătat "şocat și extrem de trist" la aflarea veștii despre moartea lui Innes, numindu-l "un om foarte dulce, mult prea frumos pentru această lume".

Monty Python (The Pythons) este numele colectiv al creatorilor "Monty Python's Flying Circus", un show de comedie de tip scheci difuzat de televiziunea britanică BBC începând din 1969. Un total de 45 de episoade au fost realizate de-a lungul a patru sezoane. Grupul a creat și o serie de lungmetraje, cel mai cunoscut dintre ele fiind "Monty Python and the Holy Grail", considerat unul dintre cele mai bune filme de comedie din toate timpurile.