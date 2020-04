Scrisoare transmisă femeilor forte ale Europei: Cerem un Pact European de Solidaritate care să asigure salvarea economică a tuturor statelor membre (PSL)

Criza medicală generată de infecția cu noul coronavirus SARS-CoV-2 va aduce cu sine o dureroasă criză economică. Liderii Platformei Social Liberale PSL) susțin că România va avea nevoie de un înțelegere unanimă a tuturor forțelor politice din țară, dar și un Pact European de Solidaritate care să asigure salvarea economică a tuturor statelor membre. Scrisoarea este semnată de cei doi co-președinți ai PSL, Ilan Laufer și Alexandru Coita - cei doi fac apel către toate partidele din România să semneze acest apel.

Am transmis o scrisoare Cancelarului german Angela Merkel, Președintei Comisiei Europene Ursula von der Leyen și Președintei Băncii Centrale Europene Christine Lagarde prin care cerem un Pact European de Solidaritate care să asigure salvarea economică a tuturor statelor membre. Cerem partidelor politice din România să semneze acest apel de urgență la liderii europeni.

Pentru a trece cu bine peste criză, România are nevoie de o injecție financiară comparabilă cu cea aplicată de Statele Unite și Germania, o sumă uriașă pe care o estimăm la minim 25-30 de miliarde de euro. Sunt bani pe care România nu îi poate împrumuta singură de pe piețele financiare. Pentru a acoperi această nevoie urgentă, propunem un instrument de finanțare comun pentru toate statele membre, obligațiuni garantate la nivel UE de tip „Coronabonds light”, care să fie folosite pentru salvarea economiei și reconstrucția națională post-criză. Uniunea trebuie să facă dovada acum unei solidarități reale și să pună în practică un Plan Marshall pentru statele din Europa de est și de sud. În lipsa acestuia, riscăm nu numai un dezastru economic dar și prăbușirea visului european.

Redăm mai jos textul integral al scrisorii.

Stimată doamnă Cancelar al Republicii Federale Germania Angela Merkel,

Stimată doamnă Președintă a Comisiei Europene Ursula von der Leyen,

Stimată doamnă Președintă a Băncii Centrale Europene Christine Lagarde,

Suntem doi cetățeni ai României, o țară care încă mai crede în Europa. Vă scriem noi pentru că cei care ne conduc astăzi sunt copleșiți de responsabilitatea răspunsului la criza de sănătate generată de COVID-19, misiune pentru care nu au fost suficient de bine pregătiți. Din nefericire, cei care au condus România în ultimii ani nu au înțeles că responsabilitatea noastră că stat membru este de a contribui cu propuneri serioase la proiectul european și de a susține activ și riguros o perspectivă națională unică pe care aveam până acum datoria de a o defini, misiune în care elitele României au eșuat.

Vă scriem pentru a vă spune acel adevăr pe care nu are nimeni curajul să îl rostească. Țara mea, România, suferă în aceste zile cea mai mare calamitate economică a generației mele. Singura șansă pe care o avem este o injecție masivă de lichidități în economie, de ordinul a minim 25-30 de miliarde de euro. Doar că nu avem acești bani! Acțiunile de până acum ale Guvernului sunt absolut insuficiente pentru a acoperi șocul. Contribuția de 3 miliarde de euro a Comisiei Europene este binevenită, dar la fel de insuficientă. Planul de 100 de miliarde la nivel UE pentru a susține plata șomajului este o picătură într-un ocean. Împreună, toate aceste măsuri nu fac decât să amâne cu săptămâni, în cel mai fericit caz luni, inevitabilul: un dezastru economic și umanitar care va distruge existențele a milioane de oameni și va crea un teren fertil pentru mișcări extremiste și anti-europene.

Cu aceeași situație se confruntă majoritatea statelor est-europene, ca și țările sudice. Momentul de față nu are nicio legătură cu disciplina fiscal-bugetară. În orice scenariu, țara mea ar fi ajuns în aceeași situație. Singura noastră șansă de a ne salva este prin împrumuturi masive de pe piețele financiare internaționale pentru a ne crea o parașută suficient de mare astfel încât să nu ne zdrobim la impactul cu solul.

Vi s-a încredințat un mandat istoric, de a salva Europa în cel mai întunecat moment al său din ultimii 70 de ani. Dacă luați deciziile corecte, Uniunea va merge mai departe întărită și istoria vă va cinsti ca pe niște eroi. Dacă nu, Uniunea Europeană așa cum o știm va dispărea și continentul nostru se va prăbuși în haos și fragmentare. Aveți puterea de a ne salva de la cea mai gravă criză umanitară de la Al Doilea Război Mondial. Aplicați acum „opțiunea nucleară,” singura prin care putem evita dezastrul! Pentru a acoperi nevoile uriașe de finanțare în această perioadă, singura soluție sustenabilă este ca Europa să facă front comun pe piețele financiare prin lansarea de obligațiuni garantate la nivel UE. Mutualizarea datoriei pentru toate statele membre, inclusiv pentru cele care astăzi se află în afara zonei euro, este unica șansă pentru Europa de a trece cu bine peste această crize.

Spre deosebire de multe alte state europene, țara mea are șansa extraordinară conferită de un nivel scăzut al datoriilor naționale raportate la PIB, de puțin peste 35%. Este un nivel cu 25% mai scăzut față de cel stabilit prin criteriile de la Maastricht, cu 45% sub media UE și cu aproape 100% mai puțin decât Italia, un stat fondator al Uniunii! Avem spațiu să ne împrumutăm, avem nevoie să ne împrumutăm, avem șansa să folosim aceste fonduri nu doar pentru a salva populația de la o criză umanitară ci și pentru a restructura și moderniza economia, de a transforma țara noastră într-un pilon economic solid, loial proiectului european. Dar țara mea nu are forța și credibilitatea astăzi pentru a apela de una singură la piețele internaționale, cu siguranță nu pentru a cere o sumă atât de mare și nu în astfel de vremuri!

Astăzi, ne confruntăm cu o criză masivă de lichidități. Mâine, ne vom confrunta cu o catastrofă economică profundă care poate deraia țara noastră de la proiectul european. Dacă scenariul vi se pare cunoscut, este pentru că în aceeași situație se afla Germania după Al Doilea Război Mondial. Atunci, partenerul transatlantic a luat decizia de a salva Europa de vest prin Planul Marshall. Acum, a venit momentul ca și dumneavoastră să vă ridicați la înălțimea acestei chemări istorice, să depășiți disensiunile politice interne și să acționați decisiv pentru a salva România și celelalte state care sunt astăzi în pragul unui cataclism economic.

La 13 ani de când a devenit membru în Uniunea Europeană, România vă cere să nu o abandonați și să nu abandonați proiectul european! Avem nevoie acum de un Pact al Solidarității Europene care să mobilizeze toată forța și credibiltatea Uniunii pentru a asigura surse suficiente de finanțare pentru toți membrii săi. Acest lucru nu poate fi posibil decât prin forme inovative de cooperare care să asigure că toate statele membre au la îndemână o „bazooka” financiară comună. Mutualizarea datoriilor în zona euro este necesară și urgentă, singura metodă de a asigura supraviețuirea statelor mai vulnerabile din sud și în același timp de a evita o prăbușire a statelor exportatoare ca Germania. Oferta fără cerere se prăbușește, și invers!

Însă, în lipsa extinderii acestui instrument, statele din afara zonei Euro se vor prăbuși ca piesele de domino sau se vor reorienta spre alți parteneri geopolitici. Practic, 30 de ani de construcție europeană, de extindere și convergență, riscă să fie anulate. România are nevoie de extinderea unui instrument de mutualizare a creditului la statele eligibile din afara zonei Euro, prin crearea de „Coronabonds-light”, linii de credit garantate la nivel european care să asigure acces la lichiditate și o marjă a dobânzii sustenabilă pe termen mediu.

Acest instrument nu va fi ușor de agreat, dar este singura soluție sustenabilă de a evita o aterizare forțată a economiei românești. Pentru aceasta, România trebuie să propună un set de criterii care să confere credibilitate măsurii și să acopere riscul la nivelul Uniunii, printre care:

1. agrearea unei politici monetare strâns coordonate între BNR și BCE, echivalentul unui ESM2+, prin care ne obligăm să ne corelăm politicile îndeaproape după Frankfurt într-un nou și inovativ instrument de asociere între Banca noastră centrală și BCE;

2. convenirea unui program de reconstrucție și creștere pe termen mediu, creat la București și avizat la nivel UE;

3. o condiționalitate de „firewall” prin care resursele financiare obținute din Coronabonds-light sunt folosite pentru a aborda nevoile structurale ale economiei, cum ar fi modernizarea infrastructurii 3S (stradă, școală, spital), construcția de autostrăzi, de infrastructură de educație, de infrastructură energetică, măsuri de stimulare a antreprenoriatului și investiții în cercetare și dezvoltare.

Noile Coronabonds-light pot asigura o transformare și modernizare a economiei românești, generând o convergență reală. Aplicate corect și riguros, ele vor genera o renaștere a economiei românești, creând totodată un plus de credibilitate și încredere între România și partenerii săi europeni. Aplicate responsabil și în spiritul solidarității, ele pot fi mai mult decât biletul nostru de ieșire din criză — pot duce la îndeplinirea visului unei Europe cu adevărat unite, solidare și prospere care să devină o forță la nivel global.

Este momentul sincerității. Știți foarte bine că, indiferent de calea de urmat, singura ieșire din acest coșmar trebuie să includă garantarea accesului la finanțare pentru toate țările UE. Dacă preferăm să închidem ochii și să ne rugăm, aplicând soluții pe termen imediat, riscăm să ne trezim într-o lume fără Europa, fără democrație, fără piață liberă. Riscăm ca izolarea individuală pe care mulți o trăim astăzi să se transforme într-o temniță a sărăciei, a extremismului, păzită de gardienii care stau azi la pândă în tenebrele claselor noastre politice și separată de noi Cortine de Fier care vor dezmembra familii și vor distruge munca neobosită a trei generații de lideri europeni.

Este momentul acțiunii! România încă mai crede în Europa. Nu ne dezamăgiți!