Se pregătește 'greva de zel': Angajații din muzee și biblioteci au trimis Guvernului ultimul avertisment

Muzeografii și bibliotecarii vor începe protestele legale în lipsa majorării de către Guvern a veniturilor pentru aproximativ 8.000 de angajați din domeniu.

Sindicatele din Federația CulturMedia consideră că OUG 128/2023 privind salarizarea personalului din învățământ conține prevederi „ce se constituie într-o flagrantă și neconstituțională discriminare”, precum și „o gravă ofensă” pentru personalul din muzeele și bibliotecile publice.

„Solicităm creșterea de urgență a salariilor personalului din muzeele și bibliotecile publice! Patrimoniul Cultural Național este considerat ca fiind componentă esențială în „Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2020-2024” (Monitorul Oficial, Partea I, nr. 574 din 1 iulie 2020), unde se afirmă explicit că „promovarea identităţii naționale, inclusiv prin prezervarea şi valorificarea patrimoniului cultural şi natural, precum şi prin încurajarea responsabilă a domeniilor de excelenţă” reprezintă Obiectiv Național de Securitate”, conform unui comunicat de presă.

Cine sunt persoanele afectate

Conform datelor statistice, în muzeele publice din România care au ca ordonator de credite Ministerul Culturii și autoritățile locale, sunt inventariate 33,8 de milioane de bunuri culturale, dintre care peste 70% sunt colecții istorico-arheologice, etnografice și de artă. Aceste colecții sunt gestionate de 7.525 angajati la nivel național (incluzând aici și supraveghetori, șoferi, personal tehnico-administrativ, contabilitate, achiziții etc), din care sub 3.000 personal de specialitate (muzeografi, cercetători, arheologi, conservatori, restauratori, educație muzeală, graficieni, desenatori, etc.)

„Cu toate acestea, pe criterii aleatorii și discriminatorii, actualii decidenți au decis o mărire consistentă a salariilor doar pentru personalul din aparatul central și local al Ministerului Educației, al Ministerului Culturii, precum și pentru personalul Bibliotecii Naționale”, acuză sindicaliștii.

Salarii mai mici cu 30%

Potrivit acestora, personalul din muzeele și bibliotecile din subordinea Ministerului Culturii și autorităților locale au ajuns să aibă salariile cu 30% mai mici pentru funcții similare cu cele din Educație .

„În lipsa unui răspuns și a unor măsuri clare, personalul din muzeele și bibliotecile cu sindicate afiliate FNS CULTURMEDIA ia în calcul declanșarea tuturor formelor legale de protest, culminând cu greva generală. Printre formele de protest menționăm și „greva de zel”, care va fi organizată în toate șantierele de arheologie preventivă gestionate de muzeele publice, precum și oprirea întregii activități muzeale (ghidaje, orice activitate expozițională și educativă, orice activitate prestată în cadrul Săptămânii Altfel, cu excepția procedurilor minime de asigurare a conservării preventive a patrimoniului, refuzul e a mai conduce delegații oficiale), considerând că toate aceste activități pot fi realizate doar de către personalul pentru care decidenții au considerat că este justificată creșterea salarială”, se mai arată în comunicat.

De asemenea, personalul din muzeele publice din România cu rang de expert nu va mai realiza clasarea patrimoniului, nu va mai asigura expertizele de specialitate în cadrul cauzelor solicitate, solicitanții fiind îndreptați pentru prestarea acestor activități către muzeele ce au drept ordonator de credite Ministerul Educației.