Şeful ISU Timiş, scrisoare către Spitalul de Boli Infecţioase Timişoara, după ce s-a vindecat de COVID-19: După această teribilă experienţă...

Şeful Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Timiş, colonelul Lucian Mihoc, a transmis o scrisoare medicilor de la Spitalul de Boli Infecţioase "Victor Babeş" din Timişoara, după ce, cu ajutorul cadrelor medicale, s-a vindecat de COVID-19, potrivit news.ro.

În 7 octombrie, el s-a internat în spital, nefiind vaccinat. Acum, el face un apel la imunizarea cât mai rapidă a oamenilor.

". Sunt cuvintele pe care ai vrea să le ascunzi şi să le înghiţi când afli pe pielea ta că ai fost atât de naiv să crezi că viaţa ta nu ar putea vreodată să atârne de un fir de aţă...

Vă adresez toate mulţumirile mele pentru profesionalismul, ataşamentul sufletesc pentru fiecare pacient şi dedicarea de care aţi dat dovadă.

Am trăit momente de neînchipuit, am văzut oameni cum se sting în jurul meu, am înţeles cât de preţioasă e fiecare gură de aer şi cum viaţa se poate scurge în minute, iar în urmă să rămână copii, mame, tati ori fraţi ce-şi plâng neputinţa de a fi putut împiedica deznodământul.

Sunt profund recunoscător că, datorită dăruirii dumneavoastră, întregului personal medical, astăzi mă aflu înapoi lângă familia mea”, a transmis Lucian Mihoc, în scrisoare.

Citește și: Se ZGUDUIE ministerul de INTERNE - Pretinse fapte penale de ABUZ în SERVICIU și DELAPIDARE..

Şeful ISU Timiş le-a mai transmis medicilor că, aflându-se pe patul de spital, a putut vedea cum fac imposibilul pentru a salva vieţi.

"În cele aproape două săptămâni cât m-am aflat pe patul de spital, am putut vedea cum dumneavoastră scrieţi istorie, zi de zi, cum faceţi imposibilul, cum smulgeţi vieţi din ghearele morţii cu atâta încrâncenare. Pentru tot ceea ce faceţi între zidurile acestui spital şi poate nu se vede din afară, vă transmit întreg respectul meu şi toată recunoştinţă”, a scris Mihoc.

Lucian Mihoc a făcut un apel către toţi oamenii, în finalul scrisorii sale, să se imunizeze contra COVID-19.

"Am înţeles în aceste zile de cumpănă cel mai important lucru: virusul nu va dispărea uşor, însă, dacă nu mai amânăm vaccinul, numărul de infectări va scădea.

După această teribilă experienţă, îmi doresc că lumea să înţeleagă importanţa imunizării cât mai rapide. Pentru siguranţa fiecăruia dintre noi, pentru cea a familiei şi a celor din jur, dar şi pentru a creşte şansele de revenire la normalitate”, a arătat Mihoc.

Şeful Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Timiş, colonelul Lucian Mihoc, s-a internat în spital după ce s-a infectat cu SARS-CoV-2, în 7 octombrie, cu plămânii afectaţi în proporţie de 40 la sută. El nu se vaccinase împotriva coronavirusului.