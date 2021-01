Selecționerul Angliei va participa la un studiu despre legăturile dintre demenţă şi fotbal

Selecţionerul naţionalei de fotbal a Angliei, Gareth Southgate, a anunţat vineri că va participa la un studiu despre legăturile dintre demenţă şi fotbal, scrie dpa potrivit Agerpres.

Studiul este condus de London School of Hygiene and Tropical Medicine, fiind susţinut de Federaţia engleză de resort (FA).

''Implicarea noastră este absolut esenţială dacă dorim să avem o mai mare înţelegere a acestei probleme. După ce am împlinit, anul trecut, vârsta de 50 de ani, sunt eligibil să iau parte la studiu, o cercetare care ar putea oferi o perspectivă extrem de importantă asupra unei posibile legături între fotbal şi boala mintală'', a spus Southgate.Foştii fotbalişti care suferă de demenţă trebuie ajutaţi, declara, la începutul lunii, pentru cotidianul The Daily Mail fostul mare antrenor al lui Manchester United, Sir Alex Ferguson.Problema demenţei în fotbalul profesionist a fost mult discutată după moartea fostului internaţional englez Nobby Stiles în luna octombrie, iar numeroase voci s-au arătat îngrijorate de legătura dintre lovirea mingii cu capul şi demenţă. În afara lui Stiles, şi alţi membri ai naţionalei Angliei, campioană mondială în 1966, au fost diagnosticaţi cu demenţă. Printre ei este Bobby Charlton, coechipierul lui Stiles la Manchester United, cu care a câştigat Cupa Campionilor Europeni în 1968."Este foarte trist. Bobby nu se simte bine de ceva vreme. Porţile s-au deschis după moartea lui Nobby şi diagnosticul lui Bobby. Sunt nişte cifre uriaşe. După asta trebuie să apară o conştientizare", afirma Ferguson, în vârstă de 79 de ani."Nu ştiu ce face Sindicatul fotbaliştilor profesionişti (PFA), dar Asociaţia antrenorilor este îngrijorată şi (directorul executiv) Richard Bevan a fost extraordinar", a spus scoţianul.Potrivit PFA, cluburile, ligile şi Federaţia engleză de fotbal (FA) trebuie să pună la punct o strategie pentru a monitoriza şi adapta antrenamentele şi să propună tehnici care să protejeze sănătatea pe termen lung a jucătorilor.Au existat numeroase apeluri de a limita lovirea mingii cu capul în timpul antrenamentelor."Lovirea mingii cu capul este o parte a fotbalului care există de peste 100 de ani şi nu poţi s-o elimini. Cred însă că ar fi uşor să o reduci la antrenamente", a spus Ferguson.Alături de Kenny Dalglish, legenda lui Liverpool, şi de selecţionerul Angliei, Gareth Southgate, Ferguson va participa în această lună la un eveniment online destinat strângerii de fonduri pentru lupta împotriva demenţei.