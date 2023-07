Senatorul PSD Alfred Laurențiu Mihai, de ziua SUA: Suntem recunoscători pentru parteneriatul nostru solid

Senatorul PSD Alfred Laurențiu Mihai transmite un mesaj de prietenie cu ocazia Zilei Statelor Unite ale Americii. Acesta spune că actuala colaborare dintre SUA și România e neprețuită.

4 iulie este Ziua Națională a Statelor Unite ale Americii, momentul în care americanii sărbătoresc Ziua Independenței. În această zi specială, sărbătorim și relația strânsă și prietenească dintre SUA și România și colaborarea dintre state și succesul relațiilor noastre bilaterale

Suntem recunoscători pentru parteneriatul nostru solid, bazat pe valori comune și pe angajamentul față de libertate și democrație. La mulți ani de Ziua Independenței poporului american si Statelor Unite ale Americii!

Happy 4th of July to the American people and the United States of America!, transmite social -democratul.