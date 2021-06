Şevcenko (selecţioner Ucraina) - Nu ne gândim dinainte la un egal cu Austria

Selecţionerul echipei naţionale de fotbal a Ucrainei, Andrei Şevcenko, a declarat, duminică, într-o conferinţă de presă online susţinută la Bucureşti, că nu se gândeşte la un rezultat de egalitate în meciul cu Austria, din Grupa C a EURO 2020, chiar dacă acesta ar fi suficient pentru ca formaţia sa să se califice în optimile de finală, potrivit Agerpres.

"Nu o să ne înţelegem cu Austria să facem egal mâine. Astfel de gânduri pot fi pedepsite. Discuţiile astea să facem un egal trebuie oprite imediat. Nu este corect. Ambele echipe înţeleg importanţa acestui meci. Noi vom juca cu responsabilitate pentru a obţine un rezultat care să ne ofere calificarea în faza următoare. Atunci când te gândeşti la un egal dinainte, nu vei obţine un rezultat aşa cum ai nevoie. Nu ne gândim dinainte la egal, vom juca să obţinem un rezultat pozitiv pentru noi", a afirmat selecţionerul.

Şevcenko nu are o preferinţă privind posibilul adversar din optimi.

"Este foarte greu să spunem de pe acum cu cine am vrea să jucăm în optimile de finală. Mai avem un meci foarte, foarte greu cu Austria în grupă. Este o echipă pe care o respectăm mult, are jucători extrem de buni şi ne aşteptăm la un meci dificil. Aşa că din acest motiv încă nu ne gândim la ce va urma după acest meci. Austria are un stil propriu, este o echipă puternică. Alaba este liderul echipei, un jucător de un nivel foarte mare. Ei joacă foarte agresiv, cu forţă, aşa că ne aşteptăm la un meci dificil. Eu sunt mulţumit de cum a decurs până acum turneul pentru noi. Dar mai avem un meci de jucat în această grupă şi ne concentrăm pe el", a precizat el.



Prezent la conferinţa de presă, jucătorul ucrainean Roman Iaremciuk a declarat la rândul său: "Simţim că avem o responsabilitate enormă fiindcă multă lume din Ucraina are aşteptări mari de la noi. Toţi simţim această presiune şi vrem să câştigăm, aşa că ne pregătim foarte serios pentru acest meci".



Echipa naţională de fotbal a Ucrainei întâlneşte, luni, de la ora 19:00, pe Arena Naţională, selecţionata Austriei, în al treilea meci găzduit de Bucureşti în cadrul turneului final al Campionatului European 2020. În primele două partide organizate în Capitală s-au înregistrat următoarele rezultate Austria - Macedonia de Nord 3-1 (13 iunie) şi Ucraina - Macedonia de Nord 2-1 (17 iunie).



Următoarele două partide din cadrul Campionatului European găzduite de Arena Naţională sunt: Ucraina - Austria (21 iunie, ora 19:00), în Grupa C, şi partida din optimi care va opune câştigătoarea Grupei F şi formaţia clasată pe locul al treilea într-una din grupele A, B sau C (28 iunie, ora 22:00).