Siegfried Mureşan: Anul trecut, peste 12 milioane de persoane au zburat din România spre sau dinspre Spaţiul Schengen

Europarlamentarul liberal Siegfried Mureşan a explicat că 12 milioane de români au folosit, numai anul trecut, zboruri spre şi dinspre Spaţiul Schengen. El a afirmat că speră ca România să obţină cât de curând aderarea deplină la Schengen, dar a admis că discuţiile pe acest subiect vor avea loc în a doua parte a acestui an.

”Anul trecut, peste 12 milioane de persoane au zburat din România, prin aeroporturile României spre Spaţiul Schengen sau au venit din Spaţiul Shengen în România. Peste 12 milioane de oameni. Aceşti oameni, începând cu 31 martie, nu vor mai trebui să arate paşapoartele. Chiar astăzi, când am venit înapoi de la Strasburg la Bucureşti, am văzut că pe aeroport deja se fac pregătiri. E clar că tranzitul va fi mai rapid pentru fiecare dintre noi. E o primă etapă, e importantă. Sper să obţinem aderarea deplină cât mai curând”, a declarat Mureşan, la emisiunea Insider Politic de la Prima TV.

Întrebat când va fi posibil acest lucru, Mureşan a explicat că în perioada următoare.

”În următoarele luni cred că e posibil. Vă spun oarecum în premieră. Nu cred că am mai apus acest lucru în România. Săptămâna viitoare, în cadrul congresului Partidului Popular European, în cadrul documentului programatic, manifestului electoral, programului electoral pe care îl adoptăm pentru Uniunea Europeană pe următorii 5 ani, avem trecută şi asumată de Partidul Popular European ţinta ca România şi Bulgaria să adere pe deplin la Spaţiul Schengen cât mai curând posibil. Este exact ceea ce preşedintele României a susţinut în discursul adresat Parlamentul European şi am reuşit... Noi am reuşit să introducem acest lucru în programul Partidului Popular European pe următorii 5 ani. Deci va fi asumat, întreaga familie politică şi contează asta. De ce contează? Fiindcă e clar că va deveni un obiectiv al Comisiei Europene şi al întregii Uniunii Europene, la început de mandat, să finalizeze aderarea noastră la Spaţiul Shengen cât mai curând posibil”, a spus Mureşan.

Întrebat, de asemenea, dacă este de acord cu Victor Negrescu, europarlamentarul PSD care afirma că discuţiile despre aderarea României la Schengen vor fi reluate spre finalul anului, Mureşan a explicat că şi el crede că acestea vor fi reluate în a doua parte a acestui an.

”Cred că cea de-a doua parte a acestui an este un moment bun. Avem alegerile europarlamentare şi cea de-a doua parte a anului începe pentru mine la 1 iulie. Deci probabil în cea de-a doua parte a anului, după alegeri, putem relua această discuţie. Va fi foarte important ca după 31 martie, după aderarea noastră cu aeroporturile, să vadă şi partea austriacă că prin aeroporturile din România, chiar şi după eliminarea controlului, nu trece nimeni ilegal spre Austria. Ce încerc să spun este următorul lucru: să aşteptăm data de 31 martie. Sunt convins că după 31 martie, Uniunea Europeană, inclusiv Austria, cu toţii vom avea confirmare a faptului că aderarea României la Spaţiul Schengen cu aeroporturile sporeşte siguranţa în Spaţiul Schengen, că nu e în niciun fel un risc, ameninţare pentru Spaţiul Schengen şi cred că vom avea argumente obiective care să confirme ceea ce noi spunem de ani de zile, că România în Spaţiul Shengen este un lucru bun, nu este un pericol. Şi cu aceste argumente, după alegerile europarlamentare cred că putem relua discuţia, dar nu public, (...) ci făcând ceea ce România a făcut şi în ultimele luni şi a dat roade să discute, să negocieze la nivel tehnic, apoi la nivel politic, cu Comisia Europeană, cu Bulgaria şi Austria, această abordare serioasă, discutând, negociind, nu se poate fără ei. Ca atare, nu ne ajută să insultăm public, ne ajută să discutăm cu ei la masă, să obţinem şi pentru a doua etapă succesul prin negociere cum l-am obţinut în prima etapă. Deci nu şoşocisme, ci o atitudine pro-europeană serioasă, orientată pe muncă”, a argumentat Mureşan.

Potrivit lui Mureşan, o decizie finală ar putea avea loc pe sfârşit de an.

”Probabil că o decizie de implementat şi finală ar fi spre finalul anului. În Austria au loc alegeri parlamentare în luna septembrie, cel mai probabil. Noi cred că trebuie imediat după 31 martie să ne adunăm argumentele şi după alegerile europarlamentare să începem discuţiile. Ce va fi important este ca în luna iunie-iulie, când se formează Comisia Europeană, când se face programul Uniunii Europene pe următorii 5 ani, pe baza a ceea ce adoptăm noi acum la Bucureşti, să insistăm ca aderarea României şi Bulgariei la Spaţiul Schengen să devină un obiectiv al noii Comisiei Europene la început de mandat”, a declarat Mureşan.

Întrebat dacă Nehammer, principalul oponent al intrării României în Schegen, mai are şanse să rămână cancelar al Austriei, Mureşan a explicat că în sondaje, partidul acestuia se află pe locul al treilea.

”Cred că are şanse mici, aproape nu le are, şanse mici, aproape nule. Partidul domniei sale este pe locul trei în sondaje, la multe procente după partidul anti-european, chiar şi după Partidul Socialist. A avut probleme şi de integritate, şi cu corupţia, dacă nu mă înşel. Predecesorul său, fostul său şef, cancelarul anterior al Austriei, a fost condamnat în urmă cu câteva zile la opt luni de închisoare cu suspendare. Că a minţit inclusiv într-o comisie parlamentară de anchetă. Deci cred că au nişte probleme semnificative politice interne. Practic e pe locul trei în sondaje. Cred că şansele lui de a rămâne cancelar sunt aproape nule”, a spus Mureşan.