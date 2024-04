Siegfried Mureșan: Îmi depun astăzi, oficial, candidatura pentru un noua mandat în Parlamentul European

Deputatul european Siegfried Mureșan pe pagina sa de facebook anunță obiectivele pentru noul mandat cu ocazia depunerii Listei Alianței PSD-PNL pentru Parlamentul European la Biroul Electoral Central:

”Îmi depun astăzi, oficial, candidatura pentru un noua mandat în Parlamentul European

Voi continua să apăr valorile europene, fondurile europene pentru România, să reprezint interesele românilor în Parlamentul European și să sprijin integrarea europeană a Republicii Moldova.

Îmi asum această candidatură fiindcă vreau să continui munca în Parlamentul European pe care am depus-o în ultimii 10 ani în interesul românilor.

În primul rând, voi continua să apăr valorile europene, precum democrația, independența și statul de drept, în România și peste tot în Uniunea Europeană. Valorile și regulile noastre comune sunt baza proiectului european de care beneficiem cu toții. De aceea, trebuie să-l apărăm în fața politicienilor populiști și extremiști și voi continua să fac acest lucru în viitorul mandat.

În al doilea rând, voi continua să apăr fondurile europene alocate țării noastre. În actualul mandat, eu am fost negociator-șef al Parlamentului pe trei decizii majore prin care am alocat fonduri europene pentru România.

Am fost co-raportor și am negociat, în numele Parlamentului European, înființarea Mecanismului de Redresare și Reziliență prin care România primește 28,5 miliarde de euro pentru finanțarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Din poziția de co-raportor, am negociat ca legislația europeană să țină cont de specificul României și să putem finanța în mod adecvat, prin PNRR, prioritățile țării noastre. Ulterior, am fost co-raportor și pe Planul „RepowerEU”, un nou capitol al PNRR prin care România are alocate 1,4 miliarde de euro pentru reducerea dependenței energetice de Federația Rusă.

Totodată, sunt negociator-șef al Parlamentului European pentru Bugetul UE din anul 2024. Am obținut, în forma finală a bugetului, suficiente fonduri pentru a finanța prioritățile tradiționale ale Uniunii, precum Politica de Coeziune și Politica Agricolă Comună, din care România primește majoritatea fondurilor europene nerambursabile. Prin adoptarea bugetului în forma negociată de mine, m-am asigurat că beneficiarii de fonduri europene din România și din toată Uniunea Europeană vor avea decontate la timp, anul acesta, facturile cu investițiile în proiectele europene.

Tot în acest mandat, am avizat, în Comisia pentru bugete din Parlamentul European, crearea Fondului Tranziției Juste prin care România primește 2 miliarde de euro pentru investiții în zonele care au nevoie de mai mult sprijin pentru tranziția spre o economie fără emisii: Dolj, Gorj, Galați, Hunedoara, Mureș și Prahova. În negocierile pe acest dosar, am reușit să cresc alocările pentru România cu 150%, de la aproximativ 800 de milioane de euro în prețuri curente, la 2 miliarde de euro.

În al treilea rând, voi continua să reprezint cu succes interesele românilor în cea mai mare familie politică europeană – Partidul Popular European (PPE). În actualul mandat, am fost votat vicepreședinte al Partidului Popular European și vicelider al Grupului PPE, cel mai mare grup politic din Parlamentul European. Din aceste poziții, am reușit să influențez deciziile importante la nivel european în favoarea României, precum eliminarea țintelor de mediu nejustificate pentru fermierii români. În același timp, am obținut organizarea Congresului Partidului Popular European la București, eveniment la care au participat 12 șefi de state și de guverne și unde am ales-o pe Ursula von der Leyen drept candidat al PPE pentru un nou mandat la conducerea Comisiei Europene.

În al patrulea rând, voi continua să susțin integrarea europeană a Republicii Moldova. În actualul mandat, sunt președintele Delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova. Din această funcție, am inițiat și negociat rezoluțiile, susținute de toți europarlamentarii Partidului Național Liberal, prin care am cerut și am obținut o decizie favorabilă privind începerea negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Obiectivul meu este ca, în următorul mandat, alături de colegii din Partidul Național Liberal și din Grupul PPE, să fim în continuare principalul avocat al Republicii Moldova în negocierile de aderare la Uniunea Europeană.”, a scris europarlamentarul pe pagina sa dde facebook.