Silviu Vexler, mesaj emoționant după moartea lui Aurel Vainer: 'A fost un om care a refuzat să urască, chiar și atunci când avea motiv'

Fostul președinte al Federației Comunităților Evreiești din România, Aurel Vainer, a murit în această dimineață. Acesta era de profesie economist, și a fost și deputat. Vainer a murit chiar înainte să împlinească 90 de ani. Preşedintele Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, Silviu Vexler, deplânge decesul lui Vainer.

„S-a stins în această dimineață domnul Dr. Aurel Vainer. Pentru mine… a fost tată, șef, bunic, coleg, învățător, prieten. Dar și mult mai mult decât atât.

A fost un om care a refuzat să urască, chiar și atunci când avea motiv. Un etern optimist, a crezut în permanență în oameni, în toți oamenii dar, mai ales, în umanitate și în acordarea șanselor. Din nou și din nou. A vrut și a reușit să facă bine, a ajutat de fiecare dată când a avut posibilitatea.

Unul dintre acești oameni sunt eu. M-a încurajat mereu să pășesc înainte.

Aurel Vainer a iubit România și a iubit Statul Israel. A fost convins de viitorul Comunităților Evreiești din România și a luptat cu toate puterile pentru a-i apăra pe evreii din țara noastră. A refuzat să cedeze în fața fricii sau a presiunilor.

Obișnuia să spună ori de câte ori avea ocazia că “Sunt un om ca toți oamenii. Acest lucru nu l-am uitat niciodată!”.

Timpul a dovedit că nu a fost un om ca toți oamenii. Mi-aș dori ca, într-o zi, acest lucru să devină adevărat.

“Ca să vedeți omul din mine, susțin în fața dumneavoastră că am îmbrățișat tot ceea ce este bine pentru România, pentru poporul român, pentru lumea întreagă. Am trecut prin multe în viață, dar n-am fost un pasiv. Mai mult decât atât, pe unde merg, învăț. Sunt un mare susținător al păcii. Ceea ce îmi revendic, cu o anumită stare de mulțumire sufletească, în mod deosebit, a fost implementarea conceptului de “cunoaștere reciprocă spre recunoaștere reciprocă”. Am militat pentru deschiderea largă a porților și a ferestrelor noastre către lumea înconjurătoare.””, a spus Silviu Vexler, pe pagina sa de Facebook.